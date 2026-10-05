Nach Fehlgeburt: Ministerin fordert bis zu 16 Wochen bezahlte Auszeit

Frauen, die eine Fehlgeburt erleiden, sollen künftig Anspruch auf eine bezahlte Auszeit bekommen. Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) spricht sich für eine sogenannte „Trauerzeit“ aus.

Je nachdem, wie weit die Schwangerschaft fortgeschritten war, sollen Betroffene mehrere Wochen freigestellt werden können.

Bis zu 16 Wochen Freistellung

Konkret sieht der Vorschlag eine Staffelung vor: Nach einer Fehlgeburt ab der 16. Schwangerschaftswoche sollen vier Wochen Freistellung möglich sein, ab der 20. Schwangerschaftswoche acht Wochen und ab der 23. Schwangerschaftswoche 16 Wochen. Die Freistellung soll freiwillig sein und über den Familienlastenausgleichsfonds finanziert werden. Auch für Partnerinnen und Partner ist eine zweiwöchige Freistellung im Gespräch. Zudem soll der Kündigungs- und Entlassungsschutz für betroffene Frauen ausgeweitet werden. Derzeit besteht dieser nach einer Fehlgeburt für vier Wochen, künftig sollen es vier Monate sein.

Derzeit kein Mutterschutz nach Fehlgeburt

Nach derzeitiger Rechtslage besteht nach einer Fehlgeburt grundsätzlich kein Anspruch auf die Schutzfrist wie nach einer Geburt. Ist eine Frau nach der Fehlgeburt arbeitsunfähig, kann sie jedoch in Krankenstand gehen. Schumanns Vorschlag soll diese Lücke künftig schließen. Kritik am Begriff „Trauerzeit“ kommt unter anderem vom Verein „Rechte für Sternchenmamas“. Dieser weist darauf hin, dass Frauen nach einer Fehlgeburt nicht nur psychisch belastet seien, sondern sich insbesondere bei späteren Schwangerschaftsverlusten auch körperlich von einer Geburt erholen müssten.