Amazon Prime Deal Days starten: Das ist für Österreicher diesmal etwas anders

Schnäppchenjäger aufgepasst: Am Dienstag starten die Amazon Prime Deal Days 2026. 48 Stunden lang gibt es mehr als eine Million Angebote. Für Kunden in Österreich gibt es heuer allerdings eine wichtige Neuerung.

Schnäppchenjäger sollten sich den 6. und 7. Oktober vormerken. Am Dienstag um 0.01 Uhr starten die Amazon Prime Deal Days 2026. Die Rabattaktion läuft insgesamt 48 Stunden und soll den Auftakt für das Weihnachtsgeschäft bilden. Amazon spricht von mehr als einer Million Angeboten. Reduziert werden Produkte aus zahlreichen Kategorien, darunter Elektronik, Haushalt, Küche, Mode und Kosmetik. Während der beiden Aktionstage können zudem laufend weitere Angebote hinzukommen.

Wer kann bei den Prime Deal Days mitmachen?

Die Angebote richten sich grundsätzlich an Prime-Mitglieder. Wer noch kein Mitglied ist, kann – sofern die Voraussetzungen erfüllt sind – auch eine kostenlose Probemitgliedschaft nutzen. Wichtig ist außerdem: Nicht jedes reduzierte Produkt wird direkt von Amazon verkauft. Auf der Plattform bieten auch zahlreiche Marketplace-Händler ihre Waren an. Gerade bei unbekannten Verkäufern lohnt sich daher ein genauer Blick auf Händler, Bewertungen, Versandbedingungen und Rückgabemöglichkeiten.

Neue Paketsteuer trifft österreichische Kunden

Für Kunden in Österreich gibt es bei den diesjährigen Prime Deal Days eine wesentliche Neuerung. Seit 1. Oktober 2026 gilt die neue Paketabgabe. Bei Amazon werden für Lieferungen nach Österreich 2,40 Euro inklusive Umsatzsteuer pro Bestellung zusätzlich verrechnet. Die Gebühr wird beim Bezahlvorgang gesondert ausgewiesen. Amazon verrechnet die Abgabe dabei pro Bestellung und nicht für jedes einzelne daraus entstehende Paket. Wird eine Bestellung beispielsweise auf drei Lieferungen aufgeteilt, fallen die 2,40 Euro somit nur einmal an. Die Abgabe fällt auch bei Prime-Bestellungen an, obwohl dort üblicherweise keine zusätzlichen Versandkosten anfallen. Gerade bei kleinen Bestellungen kann das ins Gewicht fallen: Wer etwa einen Artikel um zehn Euro kauft, muss die zusätzlichen 2,40 Euro beim tatsächlichen Preisvorteil mitberechnen.

Ist wirklich jedes Angebot ein Schnäppchen?

Bei den angezeigten Rabatten lohnt sich ebenfalls ein zweiter Blick. Konsumentenschützer warnen regelmäßig davor, sich allein von hohen Prozentangaben oder durchgestrichenen Preisen zum Kauf verleiten zu lassen. Der Grund: Ein Rabatt kann sich auf einen höheren Vergleichs- oder Listenpreis beziehen, während ein Produkt zuvor möglicherweise ohnehin schon deutlich günstiger erhältlich war. Die Arbeiterkammer empfiehlt deshalb, Preise bereits vor Rabattaktionen zu vergleichen und sich von Countdowns oder angeblich stark begrenzten Stückzahlen nicht zu einem spontanen Kauf drängen zu lassen. Auch ein Blick auf die Preisentwicklung eines Produkts kann helfen. Untersuchungen des Vereins für Konsumenteninformation zeigten bereits, dass Preise bei Amazon teilweise deutlich schwanken können.

Black Friday folgt wenige Wochen später

Wer bei den Prime Deal Days nicht fündig wird, muss außerdem nicht zwingend sofort zuschlagen. Amazon selbst bezeichnet die Oktober-Aktion als Auftakt der Shopping-Saison zum Jahresende. Wenige Wochen später folgt bereits die Black-Friday-Phase. Für Händler laufen die Vorbereitungen dafür schon parallel zu den Prime Deal Days. Damit gilt für die Prime Deal Days 2026 vor allem: Preis vergleichen, Paketsteuer einrechnen und erst dann entscheiden, ob das vermeintliche Schnäppchen tatsächlich eines ist.