Babler geht – aber nicht sofort: So geht es jetzt bei der SPÖ weiter

Nach tagelangen Diskussionen steht der schrittweise Rückzug von Andreas Babler fest. Doch wer übernimmt jetzt eigentlich die SPÖ? Vorerst gibt es eine Übergangslösung – und mehrere wichtige Termine.

Andreas Babler zieht sich schrittweise von der SPÖ-Spitze zurück. Für die kommenden Monate wurde nun eine Übergangslösung vereinbart.

Andreas Babler zieht sich schrittweise von der SPÖ-Spitze zurück. Für die kommenden Monate wurde nun eine Übergangslösung vereinbart.

Nach einer rund vierstündigen Aussprache der SPÖ-Spitze am Sonntagabend steht fest: Andreas Babler zieht sich schrittweise zurück. Ganz von der politischen Bühne verschwindet er allerdings vorerst nicht. Bis zumindest Ende des Jahres will er Vizekanzler bleiben. Auch den Parteivorsitz legt er nicht mit sofortiger Wirkung zurück.

Kucher und Holzleitner übernehmen mit

In der Übergangsphase bekommt Babler zwei geschäftsführende Vorsitzende an seine Seite: Klubobmann Philip Kucher und SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner. Zu Beginn des kommenden Jahres sollen die beiden die Partei zunächst ohne Babler repräsentieren. Holzleitner hatte bereits zuvor erklärt, nicht dauerhaft SPÖ-Chefin werden zu wollen.

Am Donnerstag folgt der nächste Schritt

Formal abgeschlossen ist die Neuaufstellung damit noch nicht. Laut APA soll am Donnerstag ein Parteivorstand den vereinbarten Übergang auf den Weg bringen. Ein außerordentlicher Parteitag ist für das Frühjahr 2027 vorgesehen. Dort soll schließlich über die künftige Parteispitze entschieden werden.

Marterbauer soll Vizekanzler werden

Auch in der Bundesregierung steht ein Wechsel bevor. Finanzminister Markus Marterbauer soll Anfang 2027 das Amt des Vizekanzlers von Babler übernehmen. Wann genau das passiert, hängt allerdings von Marterbauers Genesung ab. Babler erklärte deshalb, man wolle hier nicht mit einem fixen Datum arbeiten. Babler selbst könnte anschließend weiterhin der Bundesregierung angehören. Laut ORF will er auf Wunsch Marterbauers als Minister tätig bleiben.

Und was wird aus Gerhard Zeiler?

Offen bleibt vorerst auch die Frage nach der langfristigen Parteispitze. Medienmanager Gerhard Zeiler hatte mit seiner öffentlichen Bewerbung um den SPÖ-Vorsitz die jüngste Führungsdebatte maßgeblich ausgelöst. Bei der Krisensitzung am Sonntag soll Zeiler allerdings keine zentrale Rolle gespielt haben. Vorarlbergs SPÖ-Chef Mario Leiter erklärte danach sogar, über Zeiler sei bei dem Treffen nicht gesprochen worden. Damit ist zwar der Fahrplan für die kommenden Monate klarer – wer die SPÖ langfristig führen wird, ist aber weiterhin nicht endgültig entschieden.