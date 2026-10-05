Kärntnerin wird vermisst: Hast du sie gesehen?

Eine Kärntnerin wird seit dem 3. Oktober vermisst. Zuletzt wurde sie in Wien gesehen.

Petra R. aus Velden wird vermisst. Zuletzt hielt sich die 39-Jährige in Wien auf. Seit dem 3. Oktober gilt sie als abhängig.

So sieht sie aus

Die Kärntnerin ist 160 bis 165 Zentimeter groß und hat braunes Haar. Zuletzt trug sie einen braunen, eleganten Hosenanzug. Bei Hinweisen zu ihrem Aufenthalt oder Sichtungen kontaktiert bitte die nächste Polizeistelle oder meldet euch telefonisch (133) bei den Beamten.