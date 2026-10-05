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Bild auf 5min.at zeigt die Vermisste
Die Kärntnerin wird seit 3. Oktober vermisst.
Velden/Wien
05/10/2026
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Kärntnerin wird vermisst: Hast du sie gesehen?

Eine Kärntnerin wird seit dem 3. Oktober vermisst. Zuletzt wurde sie in Wien gesehen.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)
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Petra R. aus Velden wird vermisst. Zuletzt hielt sich die 39-Jährige in Wien auf. Seit dem 3. Oktober gilt sie als abhängig.

So sieht sie aus

Die Kärntnerin ist 160 bis 165 Zentimeter groß und hat braunes Haar. Zuletzt trug sie einen braunen, eleganten Hosenanzug. Bei Hinweisen zu ihrem Aufenthalt oder Sichtungen kontaktiert bitte die nächste Polizeistelle oder meldet euch telefonisch (133) bei den Beamten.

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