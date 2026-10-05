Ostbahn bleibt eingeschränkt: Diese Züge fallen bis Mittwoch in Österreich aus

Ein Tier in der Oberleitung dürfte auf der Ostbahn eine folgenschwere Störung ausgelöst haben. Nach einem Kabelbrand laufen umfangreiche Reparaturen. Für Fahrgäste bedeutet das noch bis Mittwoch Ausfälle.

Bahnreisende auf der Ostbahn müssen sich zum Start in die neue Woche weiterhin auf Einschränkungen einstellen. Nach einer Oberleitungsstörung im Bereich Götzendorf dauern die Reparaturarbeiten voraussichtlich noch bis Mittwoch, 7. Oktober, an. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Störung durch ein Tier in der Oberleitung verursacht. In weiterer Folge kam es am Samstag zu einem Kabelbrand. Der Zugverkehr zwischen Gramatneusiedl und Bruck an der Leitha musste daraufhin unterbrochen werden. Mittlerweile konnte ein erheblicher Teil der Schäden repariert werden. Vollständig behoben sind die Folgen allerdings noch nicht.

Seit heute gilt neuer Fahrplan

Seit heute um 4.40 Uhr tritt deshalb ein eigenes Fahrplankonzept in Kraft. Es soll bis einschließlich Mittwoch gelten. Für Fahrgäste im Fernverkehr gibt es dabei zunächst eine gute Nachricht: Railjet- und RegioJet-Züge fahren planmäßig. Sie halten zusätzlich außerplanmäßig in Bruck an der Leitha und Gramatneusiedl, um Verbindungen in Richtung Bratislava beziehungsweise Wien Hauptbahnhof aufrechtzuerhalten. Tickets werden zwischen Wien und Hegyeshalom in diesem Zeitraum auch in RegioJet-Zügen anerkannt.

Mehrere Eurocity-Züge fallen aus

Deutlich stärker sind die Auswirkungen auf die Eurocity-Verbindungen. Diese Züge entfallen grundsätzlich, lediglich EC 343, D 347, EC 346, EC 462 und EC 463 sollen verkehren. Auch im Nahverkehr müssen sich Pendler umstellen. Zwischen Gramatneusiedl und Bruck an der Leitha fallen die Züge aus. Auf diesem Abschnitt wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.