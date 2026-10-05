Klarna und Amazon schaffen Zahlungsart ab: Das ändert sich für Kunden

Mehrere Bestellungen sammeln und am Monatsende gemeinsam bezahlen: Damit ist bei Amazon bald Schluss. Kunden in Österreich werden auf den klassischen Rechnungskauf umgestellt.

Die gesetzlichen Änderungen betreffen nicht nur Amazon. Auch Zahlungsdienstleister wie Klarna bereiten sich auf die neuen Vorgaben vor.

Die gesetzlichen Änderungen betreffen nicht nur Amazon. Auch Zahlungsdienstleister wie Klarna bereiten sich auf die neuen Vorgaben vor.

Wer regelmäßig bei Amazon bestellt und dafür die Monatsabrechnung nutzt, muss sich umstellen. Der Onlinehändler schafft diese Bezahlmöglichkeit in Österreich ab. Betroffene Kunden werden bereits über die bevorstehende Änderung informiert. Die Konsequenz ist im Alltag durchaus spürbar: Statt mehrere Einkäufe gesammelt über eine Monatsabrechnung zu begleichen, werden Bestellungen künftig einzeln abgerechnet.

Jede Bestellung bekommt eigene Rechnung

Amazon stellt bisherige Nutzer der Monatsabrechnung auf den klassischen Kauf auf Rechnung um. Dabei wird für jede einzelne Bestellung eine eigene Rechnung ausgestellt. Auch Abonnements werden separat abgerechnet. Für die Bezahlung bleiben jeweils 14 Tage Zeit. Wer innerhalb kurzer Zeit mehrmals bestellt, kann dadurch künftig mehrere Rechnungen mit unterschiedlichen Zahlungsfristen erhalten. Der Rechnungskauf selbst verschwindet damit ausdrücklich nicht. Geändert wird vielmehr die Möglichkeit, mehrere Einkäufe zunächst zu sammeln und später gemeinsam zu bezahlen.

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Darum schafft Amazon die Monatsabrechnung ab

Hinter der Entscheidung stehen die neuen Regeln für Verbraucherkredite. Diese treten in Österreich am 20. November 2026 in Kraft. Über die wesentlichen Neuerungen hatte 5 Minuten bereits berichtet: Unter anderem werden bestimmte kleinere Finanzierungen und „Buy Now, Pay Later“-Angebote künftig stärker reguliert. Für Amazon hätte die Umsetzung der EU-Vorgaben umfangreiche Änderungen an der bisherigen Monatsabrechnung notwendig gemacht. Das Unternehmen entschied sich deshalb dafür, das Modell nicht entsprechend umzubauen, sondern auf den klassischen Rechnungskauf umzustellen. Amazon erklärt, die notwendigen Anpassungen hätten das Einkaufserlebnis komplizierter gemacht. Mit der Umstellung wolle man eine einfachere und transparentere Bezahlung ermöglichen.

Auch bei Klarna laufen Vorbereitungen

Die gesetzlichen Änderungen betreffen nicht nur Amazon. Auch Zahlungsdienstleister wie Klarna bereiten sich auf die neuen Vorgaben vor. Klarna erklärte, zahlreiche Anforderungen wie Bonitätsprüfungen und Transparenz bei Kosten und Bedingungen bereits umgesetzt zu haben. Anders als bei Amazon bedeutet das allerdings nicht, dass Klarnas bekannte Funktion „In 30 Tagen zahlen“ aufgrund der neuen Regeln abgeschafft wurde. Dass diese Option zuletzt bei einigen Händlern vorübergehend nicht verfügbar war, führte Klarna auf einen internen Fehler zurück. Dieser sei mittlerweile behoben. Damit zeigt sich erstmals sehr konkret, welche Folgen die neuen Vorgaben beim Online-Shopping haben können. Für Amazon-Kunden bleibt zwar das Bezahlen auf Rechnung möglich, die gewohnte Sammelrechnung am Monatsende fällt jedoch weg. Wer mehrere Bestellungen tätigt, muss künftig also stärker darauf achten, welche einzelne Rechnung wann fällig wird.