Sachwalter für Babler

In der Innenpolitik gibt es ein geflügeltes Wort, das dereinst Neos-Grüner Matthias Strolz prägte, indem er es an ÖVP-Ministerin Elisabeth Köstinger richtete: "Eli, es ist vorbei!"

Neun rote Landeschefs plus weitere Spitzenfunktionäre wandelten dieses Zitat am Sonntag um: „Andi, es ist vorbei!“ Doch besagten Andi imponierte dies wenig. Andreas Babler, vom kleinen Landbürgermeister zum Vizekanzler aufgestiegen, wollte sich nicht so leicht seine lukrativen Ämter nehmen lassen. Das Ergebnis war und ist nun ein SPÖ-Chef, der unter der politischen Sachwalterschaft von Eva Maria Holzleitner und Philip Kucher steht. Geht’s noch tiefer, liebe Genossen?

„Andi, es ist vorbei“

Es könnte ja eigentlich völlig unerheblich sein, wenn da nicht eine Koalition und damit eine Bundesregierung dranhängen würde. Wen ruft Kanzler Christian Stocker jetzt an? Babler? Holzleitner? Kucher? Mit wem telefoniert Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger künftig als Erstes? Babler? Holzleitner? Kucher? Da hat am Sonntag ein Parteiobmann seine Gesinnungsgemeinschaft in Geiselhaft genommen. Eine Gemeinschaft, die ihm mit einer Stimme gesagt hat, „Andi, es ist vorbei!“

Krebskranker Minister wird ab 2027 Vizekanzler

Und noch etwas, vielleicht noch viel Wichtigeres: Wie dünn muss die Personaldecke der SPÖ sein, wenn man einen krebskranken Minister, der Chemotherapien erhält, nicht einmal die Zeit gibt, sich in Ruhe zu erholen. Sondern ihn mitten in dieser schweren Zeit quasi bekniet, doch irgendeine hohe Funktion zu übernehmen. Das ist alles andere als menschlich, als empathisch und zutiefst unwürdig. Noch dazu einer Partei, die das kleine Wörtchen „sozial“ im Namen trägt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.10.2026 um 14:21 Uhr aktualisiert