Darum lässt Umbau von Linzer Hauptplatz doch länger auf sich warten

Der Umbau des Linzer Hauptplatzes wird später starten als bisher geplant. Der für April 2027 vorgesehene Baustart kann nicht eingehalten werden. Grund sind offene Fragen rund um die bestehende Tiefgarage.

Eigentlich sollte die Neugestaltung des Linzer Hauptplatzes im April 2027 beginnen. Daraus wird nun nichts. Vor der Ausschreibung und dem tatsächlichen Baubeginn müssen zunächst noch rechtliche und vertragliche Punkte mit dem Betreiber der Tiefgarage geklärt werden. Diese Gespräche und Abstimmungen nehmen laut Stadt mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich vorgesehen.

Umbau soll trotzdem kommen

An den Plänen für die Neugestaltung des Hauptplatzes soll sich grundsätzlich nichts ändern. Bürgermeister Dietmar Prammer betont, dass das Projekt umgesetzt werden soll. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass die offenen Fragen im Zusammenhang mit der Tiefgarage verbindlich geregelt werden. Einen konkreten Ersatztermin für den Baustart gibt es derzeit noch nicht. Wann die Arbeiten tatsächlich beginnen können, soll festgelegt werden, sobald die notwendigen Vereinbarungen abgeschlossen sind.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.10.2026 um 14:02 Uhr aktualisiert