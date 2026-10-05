Spritpreise sinken in Slowenien ab Mitternacht noch weiter

Ab Mitternacht sinken die Treibstoffpreise an den slowenischen Tankstellen. Sowohl Diesel- als auch Benzin-Fahrer können sich auf spürbare Nachlässe freuen.

In Slowenien gelten ab Mitternacht wieder neue Spritpreise: Sowohl Benzin als auch Diesel sind gesunken.

In Slowenien gelten ab Mitternacht wieder neue Spritpreise: Sowohl Benzin als auch Diesel sind gesunken.

Grenzpendler und Urlaubsgäste, die von Österreich nach Slowenien fahren, aber auch die sogenannten „Tanktouristen“ dürfen sich ab Mitternacht über Entlastung an den Zapfsäulen freuen. Sowohl der Preis für Diesel als auch für Superbenzin gibt spürbar nach.

Tanken in Slowenien noch günstiger

Der Literpreis für Diesel fällt um 4,6 Cent und liegt ab Mitternacht bei 1,883 Euro pro Liter. Auch Benziner kommen diesmal günstiger davon: Superbenzin (Eurosuper 95) verbilligt sich um 1,6 Cent pro Liter und kostet künftig 1,744 Euro. Im Vergleich zu den Preisen an österreichischen Tankstellen bleibt das Tanken im Nachbarland damit weiterhin eine attraktive Sparmöglichkeit.

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Slowenien: Staatliche Regulierung dämpft Spritpreise

Grund für die regelmäßigen Anpassungen ist die staatliche Preisregulierung in Slowenien, die abseits der Autobahnen gilt. Um extreme Preissprünge abzufedern und die Verbraucher zu entlasten, legt die slowenische Regierung in regelmäßigen Abständen Höchstpreise fest und deckelt die Händlermargen. Trotz schwankender Weltmarktpreise bleibt der Sprit in Slowenien somit im direkten Vergleich zu Österreich deutlich günstiger.

Tanken: Preisänderung im Überblick

Kraftstoffart Preis vorher (€/l) Preis NEU (€/l) Differenz (€/l) Superbenzin 1,760 € 1,744 € -1.6 Cent Diesel 1,929 € 1,883 € -4.6 Cent