„Nicht leichtgefallen“: Kult-Disco schließt nach 19 Jahren

Nach 19 Jahren ist Schluss: Das Evers in Unterweitersdorf beendet seinen regulären Discothekenbetrieb. Im Oktober stehen noch drei Closing-Nächte an. Die Betreiber erklären nun, warum die Entscheidung gefallen ist.

Fast zwei Jahrzehnte lang war das Evers in Unterweitersdorf (Bezirk Freistadt) in Oberösterreich für viele ein fixer Bestandteil des Nachtlebens. Nun kündigt der Club sein Ende an. „Eine Ära geht zu Ende“, heißt es in einem Statement der Betreiber. Nach 19 Jahren werde der reguläre Discothekenbetrieb beendet und das Evers seine Türen schließen. Die Entscheidung sei dabei keineswegs plötzlich gefallen. Für viele Gäste sei der Club weit mehr als ein Ort zum Fortgehen gewesen. Im Evers wurden erste Clubnächte erlebt, Freundschaften geschlossen, geflirtet und zahlreiche gemeinsame Erinnerungen gesammelt. Genau daran wollen die Betreiber zum Abschied noch einmal anknüpfen.

Ausgehverhalten hat sich verändert

Als einen Grund für die Schließung nennen die Betreiber die Veränderungen beim Freizeit- und Ausgehverhalten. Gesundheit und Sport würden für viele Menschen eine größere Rolle spielen, gleichzeitig gebe es heute wesentlich mehr Möglichkeiten, seine Freizeit zu verbringen. Auch die Corona-Pandemie habe bestehende Veränderungen zusätzlich verstärkt. Diese Entwicklungen seien auch am Evers nicht spurlos vorübergegangen.

Steigende Kosten spielen eine Rolle

Hinzu kommen laut den Betreibern die wirtschaftlichen Herausforderungen. Personal, Energie, Waren und Finanzierung seien in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden. Gleichzeitig habe sich das Konsum- und Ausgehverhalten verändert. „Ein Betrieb dieser Größenordnung muss sich langfristig wirtschaftlich darstellen lassen. Deshalb haben wir uns entschieden, den klassischen Discothekenbetrieb zu beenden und für die Immobilie eine neue Nutzung zu entwickeln“, erklärt Geschäftsführer Robert Bremmer. Damit steht auch fest: Die Immobilie soll künftig einer anderen Nutzung zugeführt werden. Details dazu wurden bislang nicht bekannt gegeben.

„Wir möchten nicht einfach die Türen schließen“

Ganz ohne Abschiedsparty will sich das Evers allerdings nicht verabschieden. Im Oktober sind noch drei Veranstaltungen geplant. Damit sollen noch einmal unterschiedliche Generationen von Gästen zusammenkommen und gemeinsam auf der Tanzfläche Abschied nehmen. „Wir möchten nach 19 Jahren nicht einfach die Türen schließen und verschwinden“, erklärt Stefan Süß vom Evers Unterweitersdorf. Zu viele Menschen hätten persönliche Erinnerungen mit dem Club verbunden. Die Closing-Nächte seien daher vor allem als Dank an die langjährigen Gäste, Mitarbeiter, Partner und Freunde gedacht. „Wir wollen noch einmal unterschiedliche Generationen zurück auf die Tanzfläche holen und gemeinsam einen würdigen Abschluss feiern“, so Süß.

Abschied nach 19 Jahren

Zum Ende der Ära bittet das Evers seine Gäste außerdem, persönliche Erinnerungen zu teilen. Auf Instagram fragt der Club: „Was war dein absolut bester Moment im evers?“ Noch im Oktober soll damit ein letztes Mal gemeinsam gefeiert werden. Danach endet der reguläre Discothekenbetrieb des Evers nach 19 Jahren.