Drei Verletzte: Siebenjährige von E-Scooter erfasst

Im Bezirk Braunau in Oberösterreich kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall mit einem E-Scooter. Eine Siebenjährige wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten kam es am Montag gegen 12.15 Uhr im Gemeindegebiet von Altheim. Eine 15-Jährige war mit einem E-Scooter unterwegs, auf dem auch eine Freundin mitfuhr. Zur selben Zeit wollte eine siebenjährige Mädchen die Straße überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem E-Scooter.

Alle drei Beteiligten stürzten

Durch den Zusammenstoß kamen sowohl die beiden Mädchen auf dem E-Scooter als auch die Siebenjährige zu Sturz. Die Siebenjährige wurde unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Ried gebracht. Auch die beiden Jugendlichen am E-Scooter wurden verletzt. Sie erlitten laut Polizei leichte Verletzungen und begaben sich selbstständig zur Behandlung ins Krankenhaus Braunau.