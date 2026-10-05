Erst Blitz und Donner, dann Schnee: Was Österreich jetzt erwartet

Mit Höchstwerten von 24 Grad im Osten Österreichs ging es am Montag zum Start in die Woche durch den Tag. Einige wenige Regenschauer waren vor allem in Nord- und Südtirol ebenfalls unterwegs, ähnlich dürfte das Wetter auch am Dienstag werden. Doch der Blick etwas weiter in die Woche hinein offenbart für die Experten rund um ORF-Meteorologe Sigi Fink: „Da kommt was.“

„Können auch Blitz und Donner dabei sein“

Und tatsächlich: Am Donnerstag erreicht Österreich eine erste markante Front. Von Vorarlberg bis nach Oberösterreich und von Südtirol bis nach Kärnten und in die westliche Steiermark wird es dann wohl regnen. Vereinzelt seien auch Gewitter mit dabei, so Fink. Seitens der österreichischen Unwetterzentrale weiß man: „Vor allem in Kärnten und der südlichen Steiermark können am Vormittag auch Blitz und Donner dabei sein. Gegen Nachmittag erreicht der Regen auch den Norden des Landes und in Oberösterreich fällt er lokal gewittrig aus.“

Schneefallgrenze sinkt in Nacht auf Freitag ab

Noch einmal etwas spannender dürfte es dann in der Nacht auf Freitag werden. Da wird plötzlich auch die Schneefallgrenze zum Thema, sie sinkt nämlich in Mittelgebirgslagen ab. „Auf 1.700 bis 1.300 Meter“, erklärt ORF-Wetterexperte Fink. Ähnlich sieht das auch die GeoSphere Austria, die aktuell von einem Absinken der Schneefallgrenze sogar auf bis zu 1.200 Metern spricht. Im Mittelgebirge und darüber könnte es also durchaus weiß werden. Im Laufe des Freitags beruhigt sich das Wetter dann aber bald, von Nordosten her lockert es auf und am Nachmittag setzt sich oft auch wieder sonniges Wetter durch.

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So viel kälter wird es jetzt in Österreich

Mit der Wetteränderung geht auch eine deutliche Temperaturänderung einher. Während es am Dienstag und Mittwoch etwa noch stellenweise 25 Grad haben könnte, liegen die Höchstwerte am Freitag nur noch bei 18 Grad. Wetterexperte Marcus Wadsak dazu: „Die ersten Oktober-Tage liegen um ein bis fünf Grad über dem langjährigen Schnitt – und das milde Wetter hält in den nächsten Tagen an. Am Donnerstag erreichen uns von Westen Wolken und Regen – der Freitag ist um fünf bis zehn Grad kälter.“