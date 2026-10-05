„Oft wolkenlos“: Wo es in Österreich am Dienstag dennoch regnet

Das Dienstags-Wetter kann sich in den meisten Regionen in Österreich durchaus sehen lassen. Meist scheint die Sonne von einem oft wolkenlosen Himmel. Am Nachmittag könnte es aber vor allem im Tiroler Oberland regnen.

Vor allem inneralpin, im Donauraum und im Süden des Landes beginnt der Dienstag, 6. Oktober 2026, in Österreich mit Frühnebel. „Im Südwesten sind teilweise auch noch dichte Restwolken aus der Nacht heraus unterwegs, diese lichten sich jedoch im Laufe des Vormittags. Überall sonst scheint von der Früh weg die Sonne meist ungestört“, berichten die Experten der GeoSphere Austria.

Diese Temperaturen erwarten uns am Dienstag

Oft ist es wolkenlos, im Osten sind nur ab und an dünne Schleierwolken möglich. Und der Westen? „Im Westen kommen ab Mittag dichtere Wolkenfelder und Quellwolken auf und es gehen vor allem im Tiroler Oberland Regenschauer nieder“, so die Meteorologen weiter. Die Temperaturen liegen in der Früh noch bei zwei bis zehn Grad, steigen im Tagesverlauf aber auf 20 bis 25 Grad an.

Wetteränderung ante portas

Spätestens am Donnerstag steht dann aber endgültig eine kurze Wetteränderung und auf jeden Fall eine Abkühlung an. Was das für Österreich bedeutet und welches Wetter sowie welche Temperaturen uns dann erwarten, könnt ihr hier nachlesen: Erst Blitz und Donner, dann Schnee: Was Österreich jetzt erwartet.