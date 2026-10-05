27-Jährige stellt Auto ab, kurz darauf steht es in Vollbrand

Am Montag geriet ein Wagen auf der B177 am Zirlerberg in Tirol in Brand. Das Fahrzeug rollte dabei auf die Böschung der Gegenfahrbahn und brannte vollständig aus.

Am Montag, dem 5. Oktober, kam es gegen 11.20 Uhr auf der B177 im Bereich des Zirlerbergs zu einem Fahrzeugbrand. Eine 27-jährige Italienerin war mit ihrem Wagen in Richtung Seefeld unterwegs, als sie bemerkte, dass das Fahrzeug plötzlich zu rauchen begann. Die Lenkerin stellte den Wagen daraufhin in einer Pannenbucht ab und stieg aus. Kurz danach geriet der Wagen in Brand.

Auto rollt auf Gegenfahrbahn

Während das Feuer ausbrach, setzte sich das Fahrzeug offenbar noch einmal in Bewegung. Das Auto rollte rückwärts auf die Böschung der Gegenfahrbahn, wo er schließlich zum Stillstand kam und vollständig in Flammen stand. Die Feuerwehren Zirl und Reith bei Seefeld rückten aus und konnten den Brand löschen. Das ausgebrannte Fahrzeug musste anschließend abgeschleppt werden.

©Feuerwehr Zirl | Pkw brennt am Zirlerberg völlig aus.

B177 für rund zwei Stunden gesperrt

Für die Löscharbeiten und die anschließenden Aufräumarbeiten musste die B177 in diesem Bereich von etwa 11.30 bis 13.30 Uhr komplett gesperrt werden. Neben den Feuerwehren standen auch zwei Rettungswagen und ein Einsatzleiter, drei Polizeistreifen, die Straßenmeisterei Zirl, der Kehrmaschinendienst Witting sowie das Abschleppunternehmen LORCH im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Auch andere Fahrzeuge wurden laut Polizei nicht beschädigt. Die genaue Ursache für den Fahrzeugbrand ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.