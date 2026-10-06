Hochwasser, Sturm und Co.: Österreich plant neue Schadensdatenbank

Österreich will Schäden und Folgen von Naturereignissen künftig systematischer erfassen. Der Wissenschaftsausschuss des Nationalrats sprach sich mehrheitlich für eine entsprechende Änderung des GeoSphere-Austria-Gesetzes aus. Unterstützung kam von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen, während die FPÖ der Novelle nicht zustimmte. Ziel ist eine österreichweit einheitliche Schadensdatenbank, die internationalen Standards entspricht. Damit sollen Naturereignisse sowie die dadurch entstandenen Schäden und Verluste künftig besser miteinander verglichen und ausgewertet werden können.

Daten sollen bei Katastrophenvorsorge helfen

Die geplante Datenbank soll den Kriterien der „United Nations Disaster Risk Reduction“ (UN-DRR) entsprechen. Die gesammelten Informationen sollen unter anderem für die Katastrophenvorsorge, Risikobewertungen und die Planung des Risikomanagements eingesetzt werden. Darüber hinaus sollen die Daten dabei helfen, die Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen zu beurteilen, die Forschung zu unterstützen und internationale sowie EU-rechtliche Berichtspflichten zu erfüllen.

GeoSphere Austria soll Datenbank betreiben

Für die technische Infrastruktur und Analyse soll GeoSphere Austria verantwortlich sein. Komplett bei null beginnen muss die Organisation dabei nicht: Als Grundlage ist die bereits bestehende nationale Schaden- und Ereignisdatenbank CESARE vorgesehen. Bestehende Datenquellen, Modelle, Schnittstellen und technische Komponenten sollen möglichst weiterverwendet werden. Aus Datenschutzgründen dürfen in der neuen Datenbank ausschließlich nicht personenbezogene Daten verarbeitet werden. Für die Umsetzung ist eine Vorlaufzeit von sechs Monaten vorgesehen. Das im Zuge der Gesetzesänderung neu zu bildende zehnköpfige Kuratorium der GeoSphere Austria soll mit 1. Oktober 2027 seine Tätigkeit aufnehmen. Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner sieht in der Datenbank eine Möglichkeit, Risiken durch Extremwetterereignisse besser einzuschätzen und entsprechend darauf reagieren zu können.

Gesetze könnten künftig maschinenlesbar werden

Neben der Schadensdatenbank beschäftigte sich der Ausschuss auch mit der Digitalisierung der österreichischen Gesetzgebung. Dabei geht es um die Frage, ob Gesetze zusätzlich zum rechtsverbindlichen Text künftig auch als maschinenlesbarer Code zur Verfügung gestellt werden könnten. Ein Antrag der Grünen zum Konzept „Law as Code“ erhielt keine Mehrheit. Angenommen wurde hingegen ein Entschließungsantrag von ÖVP, SPÖ und NEOS. Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, einen Bericht zu den Möglichkeiten und Voraussetzungen maschinenlesbarer Gesetze vorzulegen. Auch mögliche Pilotprojekte, ein Zeitplan sowie ein Finanzierungs- und Umsetzungskonzept sollen darin behandelt werden.

Diskussion um Wohnsitzmeldung über ID Austria

Auch die digitale Wohnsitzmeldung über ID Austria war Thema im Ausschuss. Die FPÖ fordert, dass bei einer digitalen Wohnsitzanmeldung künftig eine ausdrückliche und nachweisbare Zustimmung des Eigentümers oder Verfügungsberechtigten notwendig sein soll. Der entsprechende Antrag wurde von ÖVP, SPÖ und NEOS allerdings vertagt. Weitere Initiativen der Grünen beschäftigten sich unter anderem mit KI-gestützter Cyberkriminalität, der Umsetzung europäischer Digitalvorgaben und Maßnahmen gegen missbräuchliche Deepfakes. Auch mehrere dieser Anträge wurden vertagt.