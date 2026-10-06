Österreichs Flüssen fehlt das Wasser: Über 80 Prozent der Pegel extrem niedrig

Österreichs Flüsse führen derzeit vielerorts deutlich weniger Wasser als üblich. Im September zeigten mehr als 80 Prozent der ausgewerteten Pegel sehr niedrige Abflüsse.

Österreichs Flüsse führen derzeit vielerorts deutlich weniger Wasser als üblich. Im September zeigten mehr als 80 Prozent der ausgewerteten Pegel sehr niedrige Abflüsse.

Der Herbst ist da, doch die erhoffte Entspannung bei Österreichs Wasserhaushalt bleibt vielerorts aus. Wie aus dem aktuellen Wasserhaushaltsbericht des Umweltministeriums hervorgeht, verzeichneten im September mehr als 80 Prozent der ausgewerteten Flusspegel sehr niedrige Abflüsse. Darauf macht aktuell auch der WWF aufmerksam. Noch deutlicher zeigt sich die Situation beim Grundwasser: Knapp 90 Prozent der Messstellen wiesen laut WWF niedrige oder sehr niedrige Wasserstände auf.

Bis zu 93 Prozent weniger Wasser

Besonders drastisch fällt die Bilanz in Niederösterreich aus. Die Leitha bei Deutsch Haslau führte im September durchschnittlich 93 Prozent weniger Wasser als im langjährigen September-Mittel. An der Thaya bei Raabs betrug das Defizit 89 Prozent, am Kamp bei Zwettl 85 Prozent. Doch auch andere Bundesländer sind betroffen. Der Raab im Burgenland fehlten bei Neumarkt 81 Prozent der üblichen Wassermenge. Bei der Sulm in Leibnitz waren es 79 Prozent, bei der Traun in Wels 70 Prozent. Auch im Westen Österreichs zeigt sich der Wassermangel deutlich: Die Bregenzerach führte 78 Prozent weniger Wasser als üblich, beim Rhein in Lustenau lag das Defizit bei 69 Prozent.

Bodensee erreicht außergewöhnlichen Tiefstand

Besonders auffällig ist die Situation am Bodensee. Am Pegel Bregenz wurde Ende September laut den vorliegenden Daten der niedrigste jemals für diesen Zeitpunkt gemessene Wasserstand erreicht. Auch der Neusiedler See liegt deutlich unter seinem langjährigen Niveau: Ende September fehlten dort 45 Zentimeter auf den langjährigen Mittelwert.

Auch Kärnten deutlich betroffen

Der Wassermangel macht auch vor Kärnten nicht Halt. Bei der Lavant in Krottendorf lag die Wasserführung im September 61 Prozent unter dem langjährigen Mittel. Bei der Drau in Lavamünd betrug das Defizit 60 Prozent, bei der Gurk in Gumisch 58 Prozent. Damit zeigen auch mehrere Kärntner Referenzpegel deutlich niedrigere Werte als für September üblich.

WWF fordert Maßnahmen gegen Niedrigwasser

Der WWF sieht durch die anhaltend niedrigen Wasserstände auch die Ökosysteme unter Druck. „Der anhaltende Wassermangel setzt unsere Gewässer und ihre Artenvielfalt massiv unter Druck“, erklärt WWF-Expertin Bettina Urbanek. Die Naturschutzorganisation fordert daher unter anderem ein bundesweites Niedrigwasser-Schutzprogramm. In Trockenphasen sollen Wasserentnahmen stärker begrenzt und ausreichend Restwasser in Wasserkraftstrecken sichergestellt werden. Langfristig fordert der WWF zudem mehr Renaturierung von Flüssen, Auen und Feuchtgebieten, damit Wasser länger in der Landschaft gespeichert werden kann.