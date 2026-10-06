Von Miststreuer überrollt: 86-Jähriger stirbt nach schwerem Arbeitsunfall

Nach einem schweren Arbeitsunfall auf einem Feld in Waldzell ist ein 86-jähriger Altbauer im Krankenhaus verstorben. Der Mann wurde von einem Miststreuer überrollt.

Ein tragischer Arbeitsunfall im Bezirk Ried im Innkreis hat ein Todesopfer gefordert. Ein 86-jähriger Altbauer erlag am 4. Oktober im Krankenhaus Ried seinen schweren Verletzungen.

Ein tragischer Arbeitsunfall im Bezirk Ried im Innkreis hat ein Todesopfer gefordert. Ein 86-jähriger Altbauer erlag am 4. Oktober im Krankenhaus Ried seinen schweren Verletzungen.

Ein tragischer Arbeitsunfall im Bezirk Ried im Innkreis hat ein Todesopfer gefordert. Ein 86-jähriger Altbauer erlag am 4. Oktober im Krankenhaus Ried seinen schweren Verletzungen. Der Mann war wenige Tage zuvor bei landwirtschaftlichen Arbeiten in Waldzell verunglückt. Der Unfall ereignete sich bereits am 29. September gegen 11.30 Uhr. Der 86-Jährige war mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und einem voll beladenen Miststreuer auf einem abgeernteten, leicht abschüssigen Maisfeld unterwegs. Dort brachte er Mist aus.

Mann stieg aus Zugmaschine aus

Aus bislang unbekannter Ursache verließ der 86-Jährige die Zugmaschine. Im Nahbereich des Miststreuers kam er zu Sturz und blieb auf dem Bauch liegen. Nach Angaben der Polizei dürfte sich daraufhin die Feststellbremse der Zugmaschine gelöst haben. Das Gespann setzte sich in Bewegung und der Mann wurde vom Hinterreifen des Miststreuers überrollt. Das Rad kam schließlich auf seinem linken Bein zum Stillstand.

Nachbar hörte Hilferufe

Der 86-Jährige rief laut um Hilfe. Ein 58-jähriger Nachbar, der rund 100 Meter entfernt wohnt, wurde dadurch auf den Verunglückten aufmerksam und eilte zu ihm. Um den eingeklemmten Mann zu befreien, fuhr der Nachbar mit der Zugmaschine ein kurzes Stück rückwärts.

86-Jähriger erlag seinen Verletzungen

Kurz darauf traf ein Notarzt ein und übernahm die Erstversorgung. Der 86-Jährige wurde mit schwersten Verletzungen in das Krankenhaus Ried gebracht und dort intensivmedizinisch behandelt. Fünf Tage nach dem Unfall kam nun die traurige Nachricht: Am 4. Oktober erlag der Altbauer im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.