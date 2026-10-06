Reisepass-Ranking: Österreich schafft es weltweit in die Top 10

Der österreichische Reisepass zählt laut einem aktuellen Ranking von Passport Reports zu den stärksten weltweit. Österreich landet auf Platz zehn – und ermöglicht vergleichsweise unkomplizierten Zugang zu 173 Reisezielen.

Der österreichische Reisepass zählt laut Passport Reports zu den stärksten der Welt. Im aktuellen Ranking landet Österreich auf Platz zehn.

Der österreichische Reisepass zählt laut Passport Reports zu den stärksten der Welt. Im aktuellen Ranking landet Österreich auf Platz zehn.

Wer einen österreichischen Reisepass besitzt, genießt weltweit große Reisefreiheit. Im aktuellen Ranking des Datenanbieters Passport Reports belegt Österreich den zehnten Platz weltweit. Der sogenannte Mobilitätswert liegt bei 173, die globale Zugangsquote bei 87,4 Prozent. Passport Reports erstellt Passberichte für insgesamt 199 Länder. Dabei wird berücksichtigt, in wie viele Staaten Passinhaber ohne vorher beantragtes klassisches Visum beziehungsweise mit erleichterten Einreiseverfahren reisen können.

119 Reiseziele komplett visumfrei

Für Österreicher sind laut dem Bericht 119 Ziele visumfrei zugänglich. Weitere 44 Ziele können mit einem Visum bei der Ankunft oder vergleichbaren erleichterten Einreisebestimmungen besucht werden. Bei zehn Reisezielen reicht eine elektronische Reisegenehmigung. Lediglich für 25 Ziele muss bereits vor Reiseantritt ein Visum beantragt werden. Daraus ergibt sich laut Passport Reports eine weltweite Zugangsquote von 87,4 Prozent.

In fünf Regionen sogar 100 Prozent

Besonders hoch fällt die Zugangsquote innerhalb Europas, Südamerikas, der Karibik, der Golfstaaten und Nordamerikas aus. Werden visumfreie Einreisen, Visa bei Ankunft beziehungsweise andere erleichterte Verfahren und elektronische Reisegenehmigungen zusammengerechnet, liegt sie dort jeweils bei 100 Prozent. In Ozeanien werden 92,9 Prozent erreicht, im Nahen Osten 82,4 Prozent und in Asien 82 Prozent. Zentralasien kommt auf 80 Prozent, Afrika auf 72,2 Prozent.

USA und Kanada mit elektronischer Genehmigung

Für manche Länder gelten zusätzliche Einreisebestimmungen. Für die USA weist der Bericht beispielsweise einen Aufenthalt von bis zu 90 Tagen mit elektronischer Reisegenehmigung aus. Für Kanada werden bis zu 180 Tage genannt. Bei den Seychellen ist eine Touristenregistrierung vorgesehen, Cabo Verde wird mit einem erleichterten EASE-Verfahren geführt. Für die Dominikanische Republik ist ein E-Ticket vorgesehen.

In Europa auf Rang 14

Betrachtet man ausschließlich Europa, landet Österreich laut Passport Reports auf Platz 14 von 47 Ländern. Auch innerhalb der Schengen-Staaten und der OECD wird Österreich jeweils auf Rang 14 geführt. Dass Österreich weltweit auf Platz zehn, in anderen Pass-Rankings aber möglicherweise auf einem anderen Rang landet, hängt mit den unterschiedlichen Berechnungsmethoden zusammen. Passport Reports berücksichtigt für seinen Mobilitätswert neben komplett visumfreien Zielen auch Visa bei Ankunft beziehungsweise vergleichbare erleichterte Verfahren sowie elektronische Reisegenehmigungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.10.2026 um 09:10 Uhr aktualisiert