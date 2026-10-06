Brutale Attacke an Tankstelle: 36-Jähriger schwer verletzt

Eine Auseinandersetzung an einer Tankstelle in Linz endete für einen 36-Jährigen mit schweren Gesichtsverletzungen. Ein 43-jähriger Tatverdächtiger wurde nach kurzer Flucht von der Polizei angehalten

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde der 43-jährige Tatverdächtige schließlich in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde der 43-jährige Tatverdächtige schließlich in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

Ein Polizeieinsatz an einer Tankstelle in Linz endete am Montagabend mit der Festnahme eines 43-jährigen Mannes. Er steht im Verdacht, einen 36-Jährigen zunächst mehrfach geschlagen und anschließend gegen dessen Gesicht getreten zu haben. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen. Mehrere Polizeistreifen waren am 5. Oktober gegen 20.35 Uhr wegen einer Auseinandersetzung zu der Tankstelle gerufen worden. Beim Eintreffen trafen die Beamten neben dem verletzten Mann und mehreren Zeugen auch auf den flüchtenden Tatverdächtigen.

Polizisten nehmen 43-Jährigen nach kurzer Verfolgung fest

Der 43-jährige tschechische Staatsangehörige versuchte laut Polizei zu Fuß zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgung konnten ihn die Beamten jedoch anhalten. Dabei soll sich der Mann gegenüber den Polizisten äußerst aggressiv verhalten und heftigen Widerstand geleistet haben. Die Beamten fixierten ihn und brachten ihn zu Boden. Anschließend wurden ihm Handfesseln am Rücken angelegt. Der 43-Jährige wurde zunächst in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht.

Opfer soll am Boden gegen Gesicht getreten worden sein

Im Zuge der Ermittlungen befragte die Polizei den 36-jährigen ungarischen Staatsangehörigen sowie mehrere Zeugen. Demnach soll der Tatverdächtige seinem Opfer mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Nachdem der 36-Jährige zu Boden gegangen war, soll der Beschuldigte mehrmals gegen dessen Gesicht getreten haben.

36-Jähriger schwer verletzt

Der 36-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung schwere Verletzungen im Gesichtsbereich. Die Rettung brachte ihn zur weiteren Behandlung in den Med Campus III. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde der 43-jährige Tatverdächtige schließlich in die Justizanstalt Linz eingeliefert.