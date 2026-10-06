Rückruf für diese Bio-Erdbeeren: „Produkt nicht verzehren“

Transgourmet informiert über einen aktuellen Produktrückruf: Bei tiefgekühlten Bio-Erdbeeren wurde ein Pestizid-Grenzwert überschritten. Vom Verzehr bestimmter Chargen wird ausdrücklich abgeraten.

Konsumenten sollten derzeit bei tiefgekühlten Erdbeeren genauer hinsehen. Der Lieferant Oswald Fritz GmbH ruft das Produkt „Oswald Bio Erdbeeren tiefgekühlt 2,5 kg“ vorsorglich zurück. Wie Transgourmet Österreich informiert, wurde bei dem Produkt der Grenzwert eines Pestizids überschritten. Betroffen sind ausschließlich bestimmte Chargen und Mindesthaltbarkeitsdaten. Andere Produkte des Lieferanten sind laut Rückruf nicht betroffen.

Diese Erdbeeren sind vom Rückruf betroffen Konkret geht es um „Oswald Bio Erdbeeren tiefgekühlt 2,5 kg“ mit der Chargennummer 20250400586801. Folgende Mindesthaltbarkeitsdaten werden genannt: MHD 31.07.2027 – Charge 20250400586801

MHD 30.11.2027 – Charge 20250400586801 Verbraucher, die eine entsprechende Packung zu Hause haben, sollten diese nicht verzehren. Transgourmet weist ausdrücklich darauf hin, dass vom Verzehr des betroffenen Produkts abgeraten wird.

Transgourmet-Produktrückruf: Verkauf bereits gestoppt

Die betroffenen Erdbeeren wurden nach Angaben des Unternehmens bereits in allen Verkaufsstellen gesperrt und aus dem Verkauf genommen. Damit sollen keine weiteren Packungen in Umlauf gelangen. Bereits gekaufte Produkte können in allen Verkaufsstellen zurückgegeben werden. Ein Kassabon ist dafür nicht notwendig. Kunden erhalten den Kaufpreis zurückerstattet.

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Andere Produkte nicht betroffen

Der Rückruf erfolgt laut Aussendung im Sinne des vorsorgenden Verbraucherschutzes. Andere Produkte der Oswald Fritz GmbH seien von der Maßnahme nicht betroffen. Transgourmet betont zudem, mit dem Rückruf seinen Verpflichtungen gemäß den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen nachzukommen. Die Warnung bedeute nicht, dass die Gefährdung durch Transgourmet selbst verursacht worden sei.