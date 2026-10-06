Expertin klärt auf: So gefährlich ist Europas höchster Vulkan für Urlauber

Glühende Lava, Aschewolken und kurze Eruptionen: Auf Sizilien sorgt der Ätna seit Mitte Juni erneut für Aufregung. Wie gefährlich sind die Aktivitäten des Feuerbergs für die Menschen? 5 Minuten hat bei einer Expertin nachgefragt.

„Charakteristisch sind Eruptionen vor allem an den Gipfelkratern, begleitet von Asche, die Wolken bildet und bis auf 6.000 Meter aufsteigt“, erklärt Forscherin Marlene Villeneuve von der Montanuniversität Leoben auf Anfrage von 5 Minuten.

Zählt zu den „aktivsten Vulkan der Erde“

Die derzeitige Aktivität entspreche „dem typischen Verhalten“ des 3.300 Meter hohen Ätna, der zu den aktivsten Vulkanen der Welt zählt. Dies sorge „zwar für fruchtbaren Boden an seinen Hängen, stellt aber auch eine Gefahr für die dicht besiedelte Insel Sizilien dar und beeinträchtigt den Flugverkehr“, warnt Villeneuve.

Flughafen immer wieder gesperrt

Der Flughafen von Catania musste erst im September gesperrt werden (5 Minuten berichtete). Ursache waren Aschepartikel in der Luft, die für Flugzeuge gefährlich werden können. Experten rechnen auch in den kommenden Wochen mit Ausbrüchen. Touristen sollten daher Vorsicht walten lassen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.10.2026 um 10:58 Uhr aktualisiert