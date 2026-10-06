Babler-Statement nach SPÖ-Krise: „Melde mich mit wichtiger Nachricht“

Nach tagelangen Diskussionen und einer rund vierstündigen Aussprache der SPÖ-Spitze steht der schrittweise Rückzug von Andreas Babler fest. Völlig von der politischen Bühne verschwindet der SPÖ-Bundesparteivorsitzende und Vizekanzler vorerst allerdings nicht, denn bis zumindest Ende des Jahres möchte er weiterhin als Vizekanzler im Amt bleiben. Auf Instagram meldet sich der Politiker und sagt: „Melde mich mit wichtiger Nachricht“.

Geordneter Übergangsprozess

Auch den Parteivorsitz legt er nicht mit sofortiger Wirkung zurück, sondern leitet einen geordneten Übergangsprozess ein. Rückblickend betonte Babler, dass man wichtige sozialdemokratische Themen glaubhaft zurück in die breite Öffentlichkeit gebracht, die Partei demokratisiert und schließlich nach vielen Jahren wieder zurück in die Bundesregierung geführt habe. Gleichzeitig stellte Babler klar: „Es darf nicht um die Egos einzelner Personen gehen, so wie man das in der Politik so oft erlebt. Es muss schon klar sein, dass eine Bewegung nur dann stark ist, wenn es nicht um die Interessen von Personen geht, sondern um die Stärke der Bewegung.“ Aus diesem Grund ging es bei den Beratungen am Sonntagabend darum, als gesamte Partei wieder näher zusammenzukommen.

Die Übergangsphase

Wie Babler betonte, schulde man dies allen, die für die Bewegung kämpfen: „Für mich geht es eben jetzt darum, dass wir als gesamte Partei wieder näher zusammenkommen, dass wir unsere Regierungsarbeit in Ruhe fortsetzen können, dass wir ordnen.“ In der bevorstehenden Übergangsphase bekommt Babler mit Klubobmann Philip Kucher und SPÖ-Frauenvorsitzender Eva-Maria Holzleitner zwei geschäftsführende Vorsitzende an seine Seite. „Schon diese Woche werde ich gemeinsam ein neues Team formieren mit Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher, die mir als Geschäftsführung zur Seite stehen, um mit mir diesen Prozess begleiten und vorzubereiten“, kündigte Babler an, um das Ziel einer geeinten und starken SPÖ zu verfolgen.

Die Veränderung

Formal abgeschlossen wird die Neuaufstellung am Donnerstag, wenn ein Parteivorstand den vereinbarten Übergang offiziell auf den Weg bringt. Ein außerordentlicher Parteitag ist für das Frühjahr 2027 vorgesehen, um schließlich endgültig über die künftige Parteispitze zu entscheiden. Auch in der Bundesregierung steht eine Veränderung bevor, da Finanzminister Markus Marterbauer Anfang 2027 das Amt des Vizekanzlers von Babler übernehmen soll. Wann genau der Wechsel stattfindet, hängt allerdings von Marterbauers vollständiger Genesung ab, weshalb man hier nicht mit einem fixen Datum arbeiten wolle.

„Es ist ein riesiger Erfolg“

Babler bezeichnete diesen Schritt als „eine wahnsinnig gute Entscheidung“ und hob hervor: „Damit wir uns nicht falsch verstehen: Es ist ein riesiger Erfolg – eine geordnete Übergabe hat es in der Partei seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben!“ Auf den ausdrücklichen Wunsch von Marterbauer wird Babler auch nach der Übergabe des Vizekanzleramtes weiterhin Teil des Regierungsteams bleiben und seinen Verantwortlichkeiten als Minister nachkommen: „Ich kann euch auch noch zusätzlich berichten, dass es der Wunsch von Markus ist, dass ich weiterhin Teil seines Regierungsteams bleibe, als Minister meinen Verantwortlichkeiten nachkomme. Und sobald Markus das Amt des Vizekanzlers übernimmt, werde ich gleichzeitig den Bundesparteivorsitz zurücklegen.“