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/ ©Ernst-Karl Koschutnig
Symbolfoto von 5min.at: Nahaufnahme von Skisportler Marco Schwarz.
Marco Schwarz verkündete einen Paukenschlag gestern in Wien.
Kärnten
06/10/2026
Slalom-Ende

Marco Schwarz schnallt diese Skier ab: „Eine der härtesten Entscheidungen“

Paukenschlag im österreichischen Skilager: ÖSV-Allrounder Marco Schwarz zieht einen Schlussstrich unter seine Slalom-Karriere.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(167 Wörter)
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Diese folgenschwere Entscheidung verkündete der Kärntner im Rahmen einer Pressekonferenz seines Hauptsponsors Uniqa in Wien. Als Hauptgrund für den Radikalschnitt nennt er den dicht gedrängten Terminkalender der FIS sowie den klaren Wunsch, seinen Fokus künftig noch stärker auf die schnellen Disziplinen zu verlagern.

„Eine der härtesten Entscheidungen“

„Das war sicher eine der härtesten Entscheidungen meiner Karriere, aber jetzt steht fest, dass ich den Slalom auslaufen lassen werde“, begründet Schwarz das Ende seiner Slalom-Laufbahn. Statt Kraft in allen vier Disziplinen zu verzetteln, setzt der Kärntner ab sofort auf klare Spezialisierung: „„Es ist besser, sich zu fokussieren, als in allen Disziplinen Mittelmaß zu sein.“

Das wird sein Hauptaugenmerk

Sein Hauptaugenmerk liegt künftig auf dem Riesentorlauf und dem Super-G, gleichzeitig will Schwarz seinen Blick in Zukunft aber auch verstärkt in Richtung Abfahrt richten. In seiner bisherigen Weltcup-Karriere konnte der Allrounder insgesamt drei Slalom-Rennen für sich entscheiden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.10.2026 um 12:37 Uhr aktualisiert
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