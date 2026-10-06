Online-Händler Asos offenbar gehackt: Kunden bekommen Text aufs Handy

Viele Menschen haben scheinbar einen Text auf ihre Handys bekommen, der besagt, dass der britische online-Modehändler Asos gehackt worden sei. Wie die Nachrichtenagentur PA berichtet, sei folgender Text gekommen: „Sehr geehrte Datenschutz- und IT-Verantwortliche von Asos, wir haben die Snowflake-Instanz vollständig kompromittiert. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, andernfalls werden wir es veröffentlichen.“ Bei der Snowflake-Software handelt es sich um eine Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, große Mengen an Daten zu speichern, zusammenzuführen und zu analysieren. Laut PA hat Asos weltweit 17 Millionen Kunden, ein Statement des online-Händlers selbst steht noch aus.