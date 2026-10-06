Volksbank kämpft mit Problemen: Hunderte Österreicher melden Störung

Die Volksbank hatte am heutigen Dienstagnachmittag, 6. Oktober 2026, scheinbar mit Problemen zu kämpfen. Zahlreiche Menschen haben jedenfalls Störungen gemeldet.

„Seit mehreren Stunden geht nichts mehr“, schreibt eine 5 Minuten-Leserin, die Volksbank-Kundin ist. Ihr zufolge könne sie im online-Banking nichts machen und auch kein Geld abheben. Ähnlich wie der Leserin geht es dabei scheinbar auch einigen weiteren Menschen hierzulande, sind doch ab Mittag hunderte Meldungen auf der Seite „allestörungen.at“ eingegangen. Auch auf Facebook haben sich bereits einige Nutzer gemeldet und berichten von Problemen.

Stromausfall sorgt für technische Störung bei Volksbank

Unklar ist also, welche Bereiche von der Störung tatsächlich betroffen sind und wie lange diese noch anhalten wird. Seitens der Volksbank heißt es auf Nachfrage von 5 Minuten: „Aufgrund eines Stromausfalls kommt es derzeit zu einer technischen Störung. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung, um den Betrieb schnellstmöglich wiederherzustellen.“

©allestörungen.at Hunderte Menschen haben Störungen bei der Volksbank gemeldet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.10.2026 um 15:26 Uhr aktualisiert