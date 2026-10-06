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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Ausblick auf die Kärntner Berglandschaft ausgehend vom Mirnock. Der Himmel ist blau und wolkenlos.
Ein Tag voller Sonnenschein und mit nur einigen wenigen Wolken kündigt sich am Mittwoch in Österreich an.
Österreich
06/10/2026
Am Mittwoch

Sonniger Tag in „ganz Österreich“: Meteorologen kündigen Traumtagerl an

Bei Temperaturen von bis zu 25 Grad wird der Mittwoch in Österreich größtenteils sonnig verlaufen. Später am Tag kündigen einige hohe und mittelhohe Wolken dann aber auch schon den Wetterumschwung der kommenden Tage an.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(149 Wörter)
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In Österreich wird es am Mittwoch, 7. Oktober 2026, wettertechnisch vor allem im Nordosten in der Früh noch einige Restwolken geben, die aber schon am Vormittag vollständig abziehen werden. „Zudem kann es inneralpin kurzzeitig etwas Nebel geben. In weiterer Folge steht in ganz Österreich ein sehr sonniger Tag bevor“, berichten die Meteorologen der GeoSphere Austria.

Tageshöchstwerte erreichen bis zu 25 Grad

Vor allem im Westen und Süden des Landes ziehen später aber mehr und mehr hohe und mittelhohe Wolken auf, die den bevorstehenden Wetterumschwung schon ankündigen. Und die Experten weiter: „Der Wind weht schwach, am Alpenostrand sowie entlang des Alpenhauptkammes auch mäßig auffrischend aus südlichen Richtungen, inneralpin wird es zum Teil leicht föhnig.“ Die Temperaturen liegen in der Früh bei zwei bis elf Grad und erreichen Tageshöchstwerte von bis zu 25 Grad.

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