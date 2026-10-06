„Streng genommen verboten“: Was Lidl zum Essen im Geschäft sagt

Was ist eigentlich beim Einkaufen erlaubt? Darf man etwas schon vorm Bezahlen essen, wenn man es später eben noch bezahlt? Wir haben hierfür bei Lidl Österreich nachgefragt und zeigen euch, wie man das beim Diskonter regelt.

Kürzlich hat in einem HOFER in Klagenfurt eine oder mehrere Personen Produkte noch im Geschäft verspeist, ohne dafür zu zahlen. Die Verpackungen wurden einfach in die leeren Regale zurückgelegt, der Diskonter hat anschließend ein Schild aufgestellt. Gegenüber 5 Minuten hat man erklärt, dass Essen im Geschäft prinzipiell nur dann erlaubt ist, wenn man besagte Artikel danach auch bezahlt. Alles zum Thema auch hier: Essen im Geschäft: HOFER stellt klar, was erlaubt ist. Wie ist die Regelung nun aber in anderen Geschäften. Wir haben dazu bei Lidl Österreich angefragt.

Lidl: „Sollte es in Ausnahmefällen dennoch vorkommen“

Grundsätzlich sei es „nicht vorgesehen, dass Lebensmittel vor dem Bezahlvorgang konsumiert werden“. Und Lidl Österreich geht gegenüber 5 Minuten noch einen Schritt weiter: „Streng genommen ist es rechtlich sogar verboten.“ Gleichzeitig merkt man allerdings auch an: „Sollte es in Ausnahmefällen dennoch vorkommen – etwa wenn vor der Kassa beim Familieneinkauf schon getrunken oder gegessen wird, muss das Produkt an der Kassa selbstverständlich vorgelegt und bezahlt werden.“ Der Diskonter weiß aber, dass sich die Kunden in den Filialen prinzipiell „sehr fair und verantwortungsvoll“ verhalten würden und es sich hierbei um „absolute Einzelfälle“ handeln würde. Was bei SPAR so alles erlaubt ist, erfahrt ihr hier: SPAR warnt „Einzelfälle“: „Ware gehört uns, bis sie bezahlt ist“.