„Enkel in tödlichen Unfall verwickelt“: 78-Jährige fällt auf Betrüger herein

Ein Anruf am Festnetz wurde für eine 78-Jährige in Kufstein zum Verhängnis. Betrüger behaupteten, ihr Enkel sei in einen tödlichen Unfall verwickelt. Wenig später übergab sie Geld und Goldschmuck an einen Fremden.

Mit einer erfundenen Geschichte über ihren Enkel haben bislang unbekannte Täter am Dienstagnachmittag eine 78-jährige Frau in Kufstein getäuscht. Am Ende verlor sie einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag sowie Goldschmuck. Begonnen hatte alles gegen 13.30 Uhr mit einem Anruf auf dem Festnetz der Pensionistin.

Angeblicher E-Scooter-Unfall mit Todesopfer

Die Anrufer behaupteten, der Enkelsohn der 78-Jährigen sei in einen E-Scooter-Unfall verwickelt gewesen, bei dem eine Frau ums Leben gekommen sei. Nun seien Geld und Wertgegenstände notwendig. Die Täter hielten die Frau über längere Zeit am Telefon. Schließlich sammelte sie einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag und Goldschmuck zusammen. Ihr wurde laut Polizei vermittelt, dass die Sachen unverzüglich dem Gericht übergeben werden müssten. Als Übergabeort wurde deshalb ein Treffpunkt in der Nähe des Bezirksgerichtes Kufstein vereinbart.

Fremder nimmt Geld und Schmuck entgegen

Zwischen etwa 15.15 und 15.30 Uhr kam es bei der Kurzparkzone gegenüber dem Bezirksgericht in der Georg-Pirmoser-Straße zur Übergabe. Währenddessen stand die 78-Jährige weiterhin telefonisch mit den Betrügern in Kontakt. Ein Mann erschien zu Fuß und nahm als Kurier das Geld und den Goldschmuck entgegen. Unmittelbar danach entfernte er sich laut Polizei zu Fuß in Richtung Stadtberg. Erst kurz darauf platzte die erfundene Geschichte auf. Gegen 15.30 Uhr nahm die 78-Jährige Kontakt zu ihrem Sohn auf. Dabei wurde klar, dass sie Betrügern aufgesessen war. Die Polizei wurde verständigt und leitete sofort eine Fahndung ein. Bislang blieb diese jedoch ohne Erfolg. Gesucht wird ein etwa 1,70 bis 1,75 Meter großer, schmächtiger und schlanker Mann mit dunklen kurzen Haaren und kleinem Oberlippenbart. Er trug einen beigen beziehungsweise hellbraunen Steppanorak und eine dunkle Hose. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kufstein unter 059133-7210 entgegen.