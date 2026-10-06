Teuerung in Wien: Öffi-Jahreskarte wird 2027 schon wieder teurer

Für Wiener Öffi-Fahrgäste steht bereits die nächste Preiserhöhung bevor. Ab Jänner 2027 werden die Tarife der Wiener Linien wieder angepasst. Bei entsprechender Inflation könnte die Jahreskarte rund 483 Euro kosten.

Mit 1. Jänner 2027 wollen die Wiener Linien ihre Tarife erneut anpassen. Betroffen ist nicht nur die Jahreskarte.

Mit 1. Jänner 2027 wollen die Wiener Linien ihre Tarife erneut anpassen. Betroffen ist nicht nur die Jahreskarte.

Kaum haben sich die Wiener an den Abschied von der legendären 365-Euro-Jahreskarte gewöhnt, kündigt sich bereits die nächste Preisrunde an. Mit 1. Jänner 2027 wollen die Wiener Linien ihre Tarife erneut anpassen. Betroffen ist nicht nur die Jahreskarte. Auch für Einzelfahrscheine und Monatskarten müssen Fahrgäste mit höheren Preisen rechnen. Wie viel sie tatsächlich bezahlen werden, ist allerdings noch nicht fix.

Aus 467 könnten rund 483 Euro werden

Seit der jüngsten Tarifreform kostet die gängige Jahreskarte 467 Euro statt 365 Euro. Sollte die nächste Anpassung ungefähr der zuletzt genannten Inflationsrate von 3,6 Prozent entsprechen, würde der Preis auf rund 483 Euro steigen. Auch bei anderen Fahrscheinen gibt es erste mögliche Größenordnungen: Ein Einzelticket könnte statt 3,20 Euro künftig etwa 3,30 Euro kosten. Bei der Monatskarte wären statt 75 Euro rund 77,60 Euro denkbar. Wichtig: Diese Beträge stehen noch nicht fest. Die Wiener Linien arbeiten derzeit erst an den konkreten Tarifen.

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Ticketpreise sollen nun jedes Jahr angepasst werden

Neu ist vor allem, dass Fahrgäste künftig regelmäßig mit Veränderungen rechnen müssen. Die Wiener Linien wollen ihre Preise, ähnlich wie ÖBB und VOR, jährlich am Verbraucherpreisindex orientiert anpassen. Damit endet eine lange Phase, in der die bekannteste Wiener Öffi-Karte preislich kaum Bewegung kannte. Von 2012 bis 2026 galt für die Jahresnetzkarte das bekannte 365-Euro-Modell. Die endgültigen Preise für 2027 sollen noch im Herbst bekannt gegeben werden.

Nicht nur die Öffis werden teurer

Für Wiener Haushalte könnte der Jahreswechsel auch an anderer Stelle höhere Fixkosten bringen. Ab Jänner steigen laut den vorliegenden Informationen auch die Gebühren für Wasser, Kanal und Müll, 5 Minuten hat bereits berichtet: Nächste Teuerung in Wien: 4,5 Prozent mehr für Müllabfuhr, Wasser und Kanal. WIFO-Inflationsexperte Josef Baumgartner verweist in diesem Zusammenhang auf das verfügbare Haushaltseinkommen: Bleiben Löhne und Pensionen hinter der allgemeinen Preisentwicklung zurück, drücken steigende Kosten entsprechend stärker auf das Budget.

Kritik an jährlicher Erhöhung

Die angekündigte Anpassung sorgt auch politisch für Diskussionen. Die Grünen fordern eine Öffi-Preisbremse, die ÖVP spricht sich gegen eine automatische jährliche Erhöhung aus. Die FPÖ übt Kritik an Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). Die Wiener Linien verweisen darauf, dass die konkreten Berechnungen noch laufen.