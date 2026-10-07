Zivildienst neu: Was sich ab 1. Jänner 2027 ändern soll

Es ist so weit: Das Reformpaket zum Wehr- und Zivildienst geht in die Begutachtung. Beim Zivildienst gibt es dabei gleich mehrere Änderungen. Was die Österreicher erwartet, erfahrt ihr hier bei uns.

Sowohl dem Wehr- als auch dem Zivildienst steht demnächst eine größere Reform bevor. Die zuständige Zivildienstministerin Claudia Bauer meint dazu: „Gerade weil es aufgrund der Demografie künftig weniger Zivildiener geben wird und gleichzeitig der Bedarf steigt, müssen wir ihn fit für die Zukunft machen. Für mich war dabei immer klar: Eine Reform darf nicht einfach nur Monate dranhängen. Wer mehr Zeit für Österreich gibt, soll auch mehr zurückbekommen. Das ermöglichen wir durch bessere Ausbildung und konkrete Qualifikationen, von denen die jungen Männer auch nach ihrem Zivildienst profitieren.“

Wie der Zivildienst in Zukunft ausschaut

Ab 1. Jänner 2027 sollen Zivildiener ihren Dienst freiwillig um zwei Monate verlängern können. Wird der „Wehrdienst-Garantie-Mechanismus“ ausgelöst, verlängert sich der Zivildienst ab dem übernächsten Kalenderjahr verpflichtend. Mit diesem Mechanismus wird der Zivildienst direkt an die Heeresstärke gekoppelt. Heißt: „Sollten sich zu wenig Grundwehrdiener zur Verfügung stellen, greift ein gesetzlicher Automatismus, sodass der Zivildienst auf 11 Monate verpflichtend verlängert wird“, erklärt Bundeskanzler Christian Stocker. Für die verpflichtenden zusätzlichen Monate gibt es dann drei Optionen, die ihr in der folgenden Infobox nachlesen könnt.

Diese Optionen gibt es: 11 Monate durchgehend

9 plus 2 Monate, wobei die zwei Monate zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden und mit der Einrichtung festgelegt werden

9 plus 2 Monate im Ehrenamt – in Form von 400 Stunden ehrenamtlichen Engagements innerhalb von fünf Jahren in derselben Einrichtung

Verlängerung bringt Ausbildung mit sich

Mit einer Verlängerung des Zivildienstes soll die Ausbildung auch ein fixer Bestandteil des Zivildienstes werden. Jeder Zivildiener bekommt dann eine auf seinen Einsatzbereich abgestimmte Ausbildung, wobei verbindliche Ausbildungskataloge geschaffen werden. Einrichtungen, die zudem eine Berufsqualifikation anbieten, werden bei der Zuweisung von Zivildienern bevorzugt berücksichtigt. Ministerin Bauer dazu: „Junge Männer sollen aus dem Zivildienst neben Lebenserfahrung auch konkrete Qualifikationen für ihren weiteren Weg mitnehmen. Wenn sie mehr Zeit für die Gesellschaft einsetzen, soll diese zusätzliche Zeit ihnen auch beruflich oder für das Ehrenamt etwas bringen.“

Zivildiener werden auf mögliche Krisen- und Katastrophenfälle vorbereitet

Zudem sollen Zivildiener bereits während ihres ordentlichen Dienstes auf mögliche Aufgaben in Krisen- und Katastrophenfällen vorbereitet werden. Im Krisenfall soll so binnen Tagen statt Wochen reagiert werden können. Dazu werden Zivildiener nach Abschluss für zwei Jahre einer Einrichtung für den möglichen Kriseneinsatz zugeordnet. In dem Zeitraum können sie im Fall der Fälle für bis zu zwei Monate zum außerordentlichen Zivildienst herangezogen werden. Wird dieser aktiviert, ist der Dienst am übernächsten Werktag schon anzutreten. Ab 2028 werden aktive Zivildiener und Organisationen zudem in eine jährliche gesamtstaatliche Krisenübung eingebunden.

Was mit Freiwilligendiensten geschieht

Freiwilligendienste bleiben im Regierungsentwurf zwar grundsätzlich erhalten, werden aber klar begrenzt und an strengere Voraussetzungen geknüpft. So möchte man dem „Wildwuchs“ der Anerkennungszeiten ein Ende bereiten. Künftig können Freiwilligendienste etwa nur mehr für maximal einen Prozent der Stellungspflichtigen eines Jahres als Ersatz für den Zivildienst anerkannt werden – was rund 360 jungen Männern pro Jahr entspricht. Im Jahr 2025 waren es zum Vergleich noch 663 Anerkennungen. Der Freiwilligendienst wird mit einer verpflichtenden Verlängerung des Zivildienstes künftig zwölf Monate bei 40 Wochenstunden bzw. insgesamt 2.000 Stunden umfassen. Zudem plant man klare Kontingente für unterschiedliche Freiwilligendienste, der Gedenkdienst im Ausland ist davon aber ausgenommen.

Strafrahmen wird verschärft

Außerdem wird der Strafrahmen an jenen des Wehrdienstes angeglichen und deutlich verschärft. Tritt man nicht an bzw. bleibt vom Dienst fern sind künftig auch Freiheitsstrafen vorgesehen. Das Sonderwaffenverbot wird auf Schusswaffen der Kategorie C ausgeweitet und gilt künftig 20 statt 15 Jahre. Wird die Tauglichkeit eines Zivildieners erneut überprüft, wird künftig die Stellungskommission des Bundesheeres beigezogen. Dienstfreistellungen können künftig auch halbtageweise in Anspruch genommen werden und Bescheide, Zuweisungen und Co. sollen verstärkt digital abgewickelt werden.

„Mit FPÖ und Grünen gibt es bei einzelnen Punkten unterschiedliche Vorstellungen“

Die Begutachtung startet nun eben mit 7. Oktober und läuft fünf Wochen lang bis zum 12. November. Anschließend soll der Gesetzesentwurf finalisiert und noch im Dezember behandelt werden, damit das mit 1. Jänner 2027 auch in Kraft treten kann. Die Gespräche mit der Opposition laufen derweil weiter, so Bauer: „Mit FPÖ und Grünen gibt es bei einzelnen Punkten unterschiedliche Vorstellungen, bei wesentlichen Zielen aber auch Gemeinsamkeiten. Darauf wollen wir aufbauen und die Gespräche mit beiden Parteien konstruktiv fortsetzen. Auch die Rückmeldungen aus der Begutachtung werden wir genau prüfen. Unser Ziel bleibt eine breite und tragfähige Lösung für die Zukunft von Wehr- und Zivildienst.“