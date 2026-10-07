Kaltfront bringt Temperatursturz: Tabelle zeigt, wie stark es abkühlt
In den kommenden Tagen zieht eine Kaltfront über Österreich, die für einen regelrechten Temperatursturz sorgt. Die Höchstwerte gehen dabei stellenweise um zehn Grad zurück. Wir haben den Überblick für euch.
Am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag zieht eine Kaltfront über Österreich hinweg, die Regen und in hohen Lagen auch den einen oder anderen Zentimeter Schnee bringen könnte. Vor allem bringt sie neben dem kurzen Wetterumschwung auch einen regelrechten Temperatursturz. Vor allem von Donnerstag auf Freitag gehen die Höchstwerte in Österreich deutlich zurück, die Temperaturunterschiede im Vergleich zum Mittwoch und Donnerstag liegen mancherorts sogar im zweistelligen Bereich.
Welche Temperaturen hast du am liebsten?
Diese Temperaturen erwarten uns in Österreich jetzt
Wir haben für euch in der folgenden Tabelle nun anhand der drei größten Orte je Bundesland und anhand der Daten der GeoSphere Austria zusammengefasst, wie der Temperatursturz „aussehen“ wird. Während die Temperaturen am Mittwoch und Donnerstag stellenweise – und dabei vor allem im Osten des Landes – noch auf bis zu bzw. teilweise knapp über 25 Grad klettern, werden die Höchstwerte am Freitag wohl durchgehend unterhalb der 20-Grad-Marke liegen. Meist werden seitens der Meteorologen eher um die 15 Grad erwartet.
|Ort/Stadt
|Mittwoch
|Donnerstag
|Freitag
|Dornbirn (Vbg)
|22 Grad
|16 Grad
|14 Grad
|Feldkirch (Vbg)
|24 Grad
|16 Grad
|14 Grad
|Bregenz (Vbg)
|21 Grad
|16 Grad
|14 Grad
|Innsbruck (Tirol)
|23 Grad
|22 Grad
|15 Grad
|Kufstein (Tirol)
|22 Grad
|20 Grad
|14 Grad
|Telfs (Tirol)
|21 Grad
|18 Grad
|14 Grad
|Salzburg
|24 Grad
|22 Grad
|14 Grad
|Hallein (Salzburg)
|22 Grad
|20 Grad
|14 Grad
|Saalfelden (Salzburg)
|22 Grad
|21 Grad
|13 Grad
|Klagenfurt (Kärnten)
|22 Grad
|18 Grad
|15 Grad
|Villach (Kärnten)
|22 Grad
|18 Grad
|15 Grad
|Wolfsberg (Kärnten)
|22 Grad
|20 Grad
|16 Grad
|Graz (Stmk)
|24 Grad
|22 Grad
|17 Grad
|Leoben (Stmk)
|23 Grad
|22 Grad
|16 Grad
|Kapfenberg (Stmk)
|22 Grad
|22 Grad
|17 Grad
|Linz (OÖ)
|23 Grad
|23 Grad
|16 Grad
|Wels (OÖ)
|22 Grad
|24 Grad
|15 Grad
|Steyr (OÖ)
|23 Grad
|24 Grad
|16 Grad
|St. Pölten (NÖ)
|23 Grad
|25 Grad
|17 Grad
|Wiener Neustadt (NÖ)
|25 Grad
|25 Grad
|18 Grad
|Klosterneuburg (NÖ)
|25 Grad
|26 Grad
|17 Grad
|Wien
|25 Grad
|27 Grad
|18 Grad
|Eisenstadt (Bgld)
|25 Grad
|25 Grad
|18 Grad
|Neusiedl am See (Bgld)
|23 Grad
|23 Grad
|19 Grad
|Oberwart (Bgld)
|24 Grad
|23 Grad
|18 Grad