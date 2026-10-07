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/ ©Timo Trampitsch
Ein Bild auf 5min.at zeigt dicke Wolken über dem Ossiacher See.
Eine Kaltfront bringt im Laufe der Woche deutlich kühlere Temperaturen nach Österreich.
Österreich
07/10/2026
Bis zu 10 Grad

Kaltfront bringt Temperatursturz: Tabelle zeigt, wie stark es abkühlt

In den kommenden Tagen zieht eine Kaltfront über Österreich, die für einen regelrechten Temperatursturz sorgt. Die Höchstwerte gehen dabei stellenweise um zehn Grad zurück. Wir haben den Überblick für euch.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(278 Wörter)
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Am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag zieht eine Kaltfront über Österreich hinweg, die Regen und in hohen Lagen auch den einen oder anderen Zentimeter Schnee bringen könnte. Vor allem bringt sie neben dem kurzen Wetterumschwung auch einen regelrechten Temperatursturz. Vor allem von Donnerstag auf Freitag gehen die Höchstwerte in Österreich deutlich zurück, die Temperaturunterschiede im Vergleich zum Mittwoch und Donnerstag liegen mancherorts sogar im zweistelligen Bereich.

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Diese Temperaturen erwarten uns in Österreich jetzt

Wir haben für euch in der folgenden Tabelle nun anhand der drei größten Orte je Bundesland und anhand der Daten der GeoSphere Austria zusammengefasst, wie der Temperatursturz „aussehen“ wird. Während die Temperaturen am Mittwoch und Donnerstag stellenweise – und dabei vor allem im Osten des Landes – noch auf bis zu bzw. teilweise knapp über 25 Grad klettern, werden die Höchstwerte am Freitag wohl durchgehend unterhalb der 20-Grad-Marke liegen. Meist werden seitens der Meteorologen eher um die 15 Grad erwartet.

Ort/StadtMittwochDonnerstagFreitag
Dornbirn (Vbg)22 Grad16 Grad14 Grad
Feldkirch (Vbg)24 Grad16 Grad14 Grad
Bregenz (Vbg)21 Grad16 Grad14 Grad
Innsbruck (Tirol)23 Grad22 Grad15 Grad
Kufstein (Tirol)22 Grad20 Grad14 Grad
Telfs (Tirol)21 Grad18 Grad14 Grad
Salzburg24 Grad22 Grad14 Grad
Hallein (Salzburg)22 Grad20 Grad14 Grad
Saalfelden (Salzburg)22 Grad21 Grad13 Grad
Klagenfurt (Kärnten)22 Grad18 Grad15 Grad
Villach (Kärnten)22 Grad18 Grad15 Grad
Wolfsberg (Kärnten)22 Grad20 Grad16 Grad
Graz (Stmk)24 Grad22 Grad17 Grad
Leoben (Stmk)23 Grad22 Grad16 Grad
Kapfenberg (Stmk)22 Grad22 Grad17 Grad
Linz (OÖ)23 Grad23 Grad16 Grad
Wels (OÖ)22 Grad24 Grad15 Grad
Steyr (OÖ)23 Grad24 Grad16 Grad
St. Pölten (NÖ)23 Grad25 Grad17 Grad
Wiener Neustadt (NÖ)25 Grad25 Grad18 Grad
Klosterneuburg (NÖ)25 Grad26 Grad17 Grad
Wien25 Grad27 Grad18 Grad
Eisenstadt (Bgld)25 Grad25 Grad18 Grad
Neusiedl am See (Bgld)23 Grad23 Grad19 Grad
Oberwart (Bgld)24 Grad23 Grad18 Grad
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