Fragen zur Pension: Warum junge Österreicher zur AK gehen

Obwohl die Arbeiterkammer (AK) eher für Fragen rund um ein ehemaliges oder aktuelles Dienstverhältnis bekannt ist, bietet man doch auch Unterstützung beim Thema Pensionen. Welche Fragen dabei besonders häufig vorkommen.

Die AK Oberösterreich zeigt nun, was sich vor allem junge Arbeitnehmer besonders oft fragen, wenn es um das Thema Pensionen geht. Dazu hat man in einem Facebook-Posting sechs Fragen zusammengestellt, die häufiger Thema in Beratungen mit jungen Österreichern sind. Gleichzeitig gibt man auch die Antwort. Alles dazu nun auch hier bei uns.

Pensionsversicherung und zusätzliches Einzahlen

Die Frage, ob man bei einer geringfügigen Beschäftigung pensionsversichert sei, findet scheinbar häufiger den Weg zu den AK-Experten. Diese antworten klipp und klar: „Nein. Bei einer geringfügigen Beschäftigung besteht grundsätzlich nur Unfallversicherung.“ Allerdings sei eine freiwillige Selbstversicherung bei der ÖGK möglich, die auch Kranken- und Pensionsversicherung umfassen würde. Ebenfalls interessiert sind junge Österreicher an der Möglichkeit, etwas zusätzlich einzahlen zu können, um dann später in der Pension mehr zu bekommen. Die AK dazu: „Ja. Mit der freiwilligen Höherversicherung kann zusätzlich in die Pensionsvorsorge eingezahlt werden. Dadurch erhöht sich die spätere Pension. Je früher eingezahlt wird, desto stärker kann sich das auswirken.“

Arbeiten im Ausland und Kinderbetreuungszeiten

Der Trend zur Arbeit im Ausland scheint bei den Fragen ebenfalls nicht zu kurz zu kommen. Die jungen Österreicher wollen nämlich auch häufig wissen, was mit der Pension passiert, wenn man nicht hierzulande arbeitet. Die AK erklärt, dass es im EU-/EW-Raum und in der Schweiz hierfür grundsätzlich so sei, dass Versicherungszeiten gegenseitig berücksichtigt würden. „Mit anderen Ländern gibt es teilweise eigene Abkommen.“ Auf die Frage hin, ob man während der Kinderbetreuung pensionsversichert sei, heißt es seitens der Experten, dass das grundsätzlich für bis zu vier Jahre nach der Geburt der Fall sei. Und weiter: „Für Kindererziehungszeiten wird eine gesetzlich festgelegte Beitragsgrundlage berücksichtigt.“

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Teilzeitarbeit und Kranken- und Arbeitslosengeld

Schließlich ist auch der Trend zur Teilzeitarbeit in den häufigsten Fragen bezüglich der späteren Pension angekommen. Die Frage „Wie wirkt sich Teilzeit auf meine Pension aus?“ beantworten die AK-Experten folgendermaßen: „Die spätere Pensionshöhe hängt unter anderem von der Höhe des Bruttoeinkommens ab. Wer aufgrund von Teilzeit weniger verdient, erwirbt daher grundsätzlich auch geringere Pensionsansprüche.“ Die letzte Frage, die im Posting noch behandelt wird, betrifft das Kranken- und Arbeitslosengeld und was in diesen Fällen betreffend Pension passieren würde. Die AK beruhigt: „Auch während des Bezugs von Kranken- oder Arbeitslosengeld besteht grundsätzlich Pensionsversicherung.“ Beim Krankengeld würde die Beitragsgrundlage weiterhin entsprechend berücksichtigt, beim Arbeitslosengeld sei die Gutschrift geringer als bei der vorherigen Beschäftigung, so die Experten, die abschließend noch erklären, dass es sich später auszahlen könnte, wenn man schon früh über die Pension Bescheid weiß.

Wie die Arbeiterkammer beim Thema Pension hilft

Die Arbeiterkammer hilft allgemein auf unterschiedlichste Weise beim Gang in die Pension. Meist geht es dabei um den früheren Antritt in Form von Schwerarbeitspension oder Nachtschwerarbeit. Was die AK jetzt aber konkret bei dem Thema macht und wie sie ihren Mitgliedern hilft, haben wir erfragt. Alles dazu – inklusive einiger Fallbeispiele – hier: Jahre früher in Pension: Österreicher brauchten AK-Hilfe.