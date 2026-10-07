ÖAMTC: Diesel um 14 Cent, Benzin um 9 Cent billiger

Innerhalb der vergangenen sieben Tage sind die Spritpreise an den heimischen Tankstellen deutlich gesunken. Grund dafür ist vor allem die mit 1. Oktober gestartete Spritpreisbremse.

Etwa zwölf Cent pro Liter macht die Spritpreisbremse, die von der Bundesregierung mit 1. Oktober 2026 erweitert wurde, aus. Davor waren es rund zwei Cent, die man sich sparen hat können. Macht also theoretisch zehn Cent Ersparnis. Wie sieht es aber auf den Tankstellen tatsächlich aus? Der ÖAMTC weiß es jetzt genau.

So stark sind die Preise zurückgegangen

Tatsächlich ist vor allem der Preis für Diesel sogar über diese zehn Cent hinaus gesunken. Im Durchschnitt zahlt man zwar immer noch sehr viel, die Kosten sind aber um 14 Cent pro Liter zurückgegangen, so die Experten. Beim Benzin hat die Spritpreisbremse zumindest einen weiteren Anstieg verhindert, die Preise sind um neun Cent weniger als noch vor einer Woche.

Diesel vereinzelt wieder unter 2 Euro

Vereinzelt ist damit der Diesel sogar wieder um weniger als zwei Euro pro Liter zu haben – und das vor allem in Oberösterreich. Der ÖAMTC rät freilich dennoch weiterhin zum Preisvergleich und empfindet diesen als „sinnvoll, weil die Unterschiede zwischen den Tankstellen weiterhin erheblich sind“. Zusätzlich lässt sich der Verbrauch noch durch eine vorausschauende Fahrweise senken. Der ÖAMTC dazu: „Möglichst gleichmäßig fahren, früh in einen höheren Gang schalten, unnötige Lasten entfernen und längere Standzeiten mit laufendem Motor vermeiden.“ Möchte man günstig tanken, sollte man Standorte an Autobahnen beispielsweise vermeiden. Die günstigsten Tankstellen findet ihr hier online beim Spritpreisrechner der e-Control. In der folgenden Tabelle findet ihr die niedrigsten Preise in den Bundesländern von Mittwochvormittag.