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auf dem bild von 5min.at sieht man eine tankstelle und eine anzeigetafel.
Die Preise von Diesel und Benzin sind im Vergleich zur Vorwoche deutlich zurückgegangen.
Österreich
07/10/2026
Als letzte Woche

ÖAMTC: Diesel um 14 Cent, Benzin um 9 Cent billiger

Innerhalb der vergangenen sieben Tage sind die Spritpreise an den heimischen Tankstellen deutlich gesunken. Grund dafür ist vor allem die mit 1. Oktober gestartete Spritpreisbremse.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(284 Wörter)
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Etwa zwölf Cent pro Liter macht die Spritpreisbremse, die von der Bundesregierung mit 1. Oktober 2026 erweitert wurde, aus. Davor waren es rund zwei Cent, die man sich sparen hat können. Macht also theoretisch zehn Cent Ersparnis. Wie sieht es aber auf den Tankstellen tatsächlich aus? Der ÖAMTC weiß es jetzt genau.

So stark sind die Preise zurückgegangen

Tatsächlich ist vor allem der Preis für Diesel sogar über diese zehn Cent hinaus gesunken. Im Durchschnitt zahlt man zwar immer noch sehr viel, die Kosten sind aber um 14 Cent pro Liter zurückgegangen, so die Experten. Beim Benzin hat die Spritpreisbremse zumindest einen weiteren Anstieg verhindert, die Preise sind um neun Cent weniger als noch vor einer Woche.

Diesel vereinzelt wieder unter 2 Euro

Vereinzelt ist damit der Diesel sogar wieder um weniger als zwei Euro pro Liter zu haben – und das vor allem in Oberösterreich. Der ÖAMTC rät freilich dennoch weiterhin zum Preisvergleich und empfindet diesen als „sinnvoll, weil die Unterschiede zwischen den Tankstellen weiterhin erheblich sind“. Zusätzlich lässt sich der Verbrauch noch durch eine vorausschauende Fahrweise senken. Der ÖAMTC dazu: „Möglichst gleichmäßig fahren, früh in einen höheren Gang schalten, unnötige Lasten entfernen und längere Standzeiten mit laufendem Motor vermeiden.“ Möchte man günstig tanken, sollte man Standorte an Autobahnen beispielsweise vermeiden. Die günstigsten Tankstellen findet ihr hier online beim Spritpreisrechner der e-Control. In der folgenden Tabelle findet ihr die niedrigsten Preise in den Bundesländern von Mittwochvormittag.

BundeslandDieselBenzin
Burgenland2,042 Euro1,777 Euro
Kärnten2,030 Euro1,769 Euro
Niederösterreich1,995 Euro1,745 Euro
Oberösterreich1,976 Euro1,715 Euro
Salzburg2,051 Euro1,799 Euro
Steiermark1,999 Euro1,753 Euro
Tirol2,063 Euro1,809 Euro
Vorarlberg2,073 Euro1,803 Euro
Wien2,032 Euro1,772 Euro
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