PV-Förderung : Kampf um Gelder geht jetzt in 3. Runde

Der letzte Fördercall für Photovoltaik in diesem Jahr steht unmittelbar bevor. Es ist gleichzeitig auch der Letzte in der bisherigen Systematik, ab 2027 wird alles etwas anders ausschauen.

Die PV-Förderung wird ab 2027 auf neue Beine gestellt, davor gibt es ab 8. Oktober aber noch einen letzten Fördercall.

Die PV-Förderung wird ab 2027 auf neue Beine gestellt, davor gibt es ab 8. Oktober aber noch einen letzten Fördercall.

Der dritte und letzte EAG-Fördercall für Photovoltaikanlagen und Stromspeicher im Jahr 2026 steht an. Am 8. Oktober ab 17 Uhr können auf der EAG-Seite hier wieder Tickets gezogen werden. Für den Call selbst stehen durch Restmittel insgesamt 38,5 Millionen Euro zur Verfügung, womit das ursprünglich vorgesehene Volumen von acht Millionen Euro um verfügbare Restmittel aus den früheren Calls erhöht wird. Diese Aufstockung ist auch dringend notwendig, wenn man sich etwa den letzten Fördercall anschaut. Mitte Juni hat dieser begonnen, nach wenigen Sekunden war das gesamte Geld (immerhin rund 20 Millionen Euro) auch schon vergriffen. Vergeben wird im „first come, first serve“-Prinzip (Anmerkung: wer zuerst kommt, bekommt das Geld). Alles zum letzten Call hier: PV-Förderung: Antrag nach 2 Minuten gestellt, Österreicher abgelehnt.

PV-Fördercall geht bis 22. Oktober

Ob das Geld dieses Mal reichen wird, darf dennoch stark bezweifelt werden. Beim letzten Fördercall wurden eben rund 20 Millionen Euro ausgezahlt, gleichzeitig aber Förderungen in Höhe von etwa 120 Millionen Euro beantragt. Die zusätzlichen Mittel, die nun eine Erhöhung der Fördersumme auf 38,5 Millionen Euro möglich machen, stammen übrigens aus Förderzusagen früherer Calls, bei denen Projekte nicht oder nur teilweise realisiert wurden und dadurch eben Mittel wieder frei geworden sind. Der Fördercall läuft übrigens bis 22 Oktober, man sollte wenn möglich aber wohl wieder recht schnell sein und nicht bis zum 22. Oktober warten.

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Staat weiß von Problemen – und hat eine Lösung

Dem Staat sind die strukturellen Probleme des aktuellen Fördersystems durchaus bekannt, weshalb dieser Fördercall eben der letzte seiner Art sein wird. Grund für die Probleme seien einerseits die große Nachfrage nach Photovoltaik und andererseits die wesentliche Weiterentwicklung des Marktes und Energiesystems in den letzten Jahren. Damit würde sich auch die Aufgabe der Förderung verschieben. Künftig möchte man mehr darauf achten, wie der erzeugte Sonnenstrom gespeichert, gesteuert und in das Gesamtsystem integriert wird.

„Künftig wollen wir stärker…“

„Beim Ausbau der Photovoltaik haben wir in den vergangenen Jahren sehr viel erreicht. Gleichzeitig ist PV wesentlich günstiger geworden. Deshalb müssen wir uns heute die Frage stellen, wo jeder Fördereuro den größten Nutzen für das gesamte Energiesystem bringt. Künftig wollen wir stärker Speicher, intelligente Steuerung und die bessere Nutzung des erzeugten Sonnenstroms unterstützen“, so Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner. Zudem möchte man Haushalten und Betrieben ein „einfacheres und planbareres System“ bieten.

Was jetzt konkret bei der PV-Förderung geplant ist

Ab 2027 soll die Förderung also stärker auf intelligente Speichersysteme ausgerichtet werden, wobei ein Speichersystembonus für Speicher bei neuen PV-Anlagen ebenso wie für die Nachrüstung bestehender Anlagen angedacht ist. Ein intelligentes Energiemanagementsystem soll Fördervoraussetzung werden, damit Strom dann gespeichert, genutzt oder ins Netz abgegeben werden kann, wenn es für das Gesamtsystem sinnvoll ist. An die Stelle einzelner Fördercalls soll außerdem ein kontinuierliches, antragsbasiertes Modell nach Fertigstellung treten. Die konkreten Förderbedingungen, die Höhe des Bonus und die technischen Kriterien werden nun noch ausgearbeitet. Für die notwendige Änderung ist eine Zweidrittelmehrheit im Parlament notwendig, man braucht also auch mindestens eine der beiden Oppositionsparteien auf seiner Seite.