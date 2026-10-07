Nach Ardo-Aus: SPAR setzt auf Tiefkühlgemüse von Familienbetrieb

Nachdem das Ardo-Werk für Tiefkühlgemüse aus dem Marchfeld geschlossen wird, hat man sich bei SPAR um eine rasche Löschung bemüht - und diese im Marchfeld gefunden.

Bei SPAR versichert man, dass das Tiefkühlgemüse weiterhin aus dem Marchfeld kommen wird.

Bei SPAR versichert man, dass das Tiefkühlgemüse weiterhin aus dem Marchfeld kommen wird.

Mit dem Familienunternehmen Schneider’s Gemüseland aus Groß-Enzersdorf (Niederösterreich) hat man bereits eine langjährige Partnerschaft und stellt bald eben gänzlich auf das Tiefkühlgemüse von dort um. Ab Sommer 2027 übernimmt der Familienbetrieb einen weiteren Teil der bisher bei Ardo erzeugten Tiefkühlgemüseprodukte von SPAR. Die Schließung des Ardo-Werks sei ein sofortiger Auftrag gewesen, „einen anderen heimischen Betrieb für die Verarbeitung von Marchfeld-Gemüse zu finden“, so SPAR-Vorstand Markus Kaser nun.

Familienbetrieb macht weitere Investitionen im Marchfeld

Das Familienunternehmen investiert in diesem Zuge nun in neue Tiefkühl-Abfüllanlagen und ein vollautomatisiertes Tiefkühllager, wodurch man die Lager- und Verarbeitungskapazitäten erweitern könne. Die Planungssicherheit, die man nun bekommt, würden „die Möglichkeit für weitere Investitionen im Marchfeld“ schaffen, erklärt Barbara Kargl, Geschäftsführerin von Schneider’s Gemüseland.