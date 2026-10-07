Jahre früher: Warum Kalorien über die Pension mit 60 entscheiden

Während sich die Debatte in Österreich aktuell eher darum dreht, das Pensionsalter nach oben zu schrauben, gibt es gleichzeitig auch mehrere Möglichkeiten, früher in den Ruhestand gehen zu können. Eine davon ist die Nachtschwerarbeit, wo man sogar schon vor 60 und noch dazu abschlagsfrei in Pension darf. Wir haben dazu sowohl die PVA als auch die Arbeiterkammer (AK) befragt. Mehr dazu etwa hier: Vor 60 in Pension: Deshalb holen sich Österreicher Hilfe. Eine zweite Möglichkeit ist die Schwerarbeitspension. Hat man die erforderlichen Versicherungs- und Schwerarbeitsjahre, kann man mit geringen Abschlägen (1,8 Prozent pro Jahr) ab 60 Jahren in den Ruhestand. Wir haben darüber mit AK-Expertin Pia Zhang gesprochen.

Voraussetzungen für die Schwerarbeitspension in Österreich: ab Vollendung des 60. Lebensjahres möglich

Schwerarbeit geleistet

120 Schwerarbeitsmonate (zehn Jahre) innerhalb jener 240 Monate (20 Jahre) vor Pensionsantritt

Insgesamt 540 Versicherungsmonate (45 Jahre) angehäuft

bei Pensionsantritt nicht in der Pensionsversicherung pflichtversichert

man geht keiner sonstigen selbstständigen oder unselbstständigen Arbeit mit einem Gehalt über der Geringfügigkeitsgrenze nach

man bewirtschaftet keinen land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb mit mehr als 2.400 Euro Einheitswert

man bekommt nicht mehr als 5.550,92 Euro monatlich aus einem öffentlichen Mandat (z. B. Bürgermeister)

„Dann geht es um den Kalorienverbrauch“

Denn auch die Arbeiterkammer muss immer wieder einschreiten und Betroffenen bei ihrem Kampf um die frühere Pension unterstützen. Die häufigsten Fragen und Probleme, mit denen diese zur AK kommen würden, drehen sich darum, ob man überhaupt Anspruch auf eine Schwerarbeitspension hat oder nicht. Zudem gibt es auch Fälle, in denen Menschen mit einem negativen Bescheid kommen würden, wo aber nicht genügend Schwerarbeitsmonate festgestellt worden sind. „Dann geht es um den Kalorienverbrauch, da müssen wir oft eine Klage einbringen, der Gutachter schaut sich das dann an und entscheidet“, so Zhang gegenüber 5 Minuten. Um als Schwerarbeit zu gelten, muss der Arbeitsenergieumsatz pro Tag bei etwa 2.000, bei Frauen bei knapp 1.400 Kilokalorien liegen. Ein Schwerarbeitsmonat ist es prinzipiell dann, wenn die Tätigkeit an zumindest 15 Tagen in diesem Monat erbracht worden ist. Bei der Pflege sind es zwölf Tage im Schichtdienst. Alles zur Pflege-Schwerarbeit auch hier: Pro Jahr: „1.000“ dürften früher in Pension, 70 sind es bisher.

„Es sind schon mehr, die früher da sind“

Es gibt aber auch noch weitere Möglichkeiten, wie man zur Schwerarbeitspension kommt. Das wäre einerseits bei psychisch besonders belastenden Berufen und andererseits in gewissen Fällen auch bei vielen Nachtschichten in einem Monat. In beiden Fällen gilt jedenfalls die 15-Tage-Regel. Wie Zhang erklärt, würden Betroffene jedenfalls oft schon deutlich vor dem Pensionsantritt zur AK kommen: „Es sind schon mehr, die früher da sind und nicht gleich nach dem Termin quasi in Pension gehen würden.“ Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch jene, die am letzten Abdrücker kommen. Die Schwerarbeitsmonate müssen nämlich anerkannt werden, erst dann kann man in Pension gehen.

AK Wien hat kürzlich zwei Schwearbeitspensions-Fälle abgeschlossen

Bei der AK Wien hätte man erst kürzlich – im Sommer 2026 – zwei Fälle abgeschlossen. Einerseits ist es um einen Operationsassistenten gegangen, bei dem die Schwerarbeit unter dem Nachtdienste-Punkt nicht anerkannt wurde. „Schließlich hat er mit der körperlichen Schwerarbeit dann genug Monate zusammengehabt“, so Zhang im Gespräch mit 5 Minuten. Es hieß also: Kalorien „zählen“. Er sei ein Jahr vor dem Pensionsantritt zu den Experten gekommen. Der zweite Fall betraf eine Automatenbefüllerin, die täglich schwere Waren von Automaten eingefüllt und entladen hat. Auch hier konnte man helfen und ihr den früheren Antritt verschaffen. Sie hat allerdings noch einige Jahre vor sich, ist sie doch acht Jahre vor ihrem Pensionsantritt gekommen, weiß Zhang abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.10.2026 um 17:22 Uhr aktualisiert