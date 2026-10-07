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/ ©ORF / Andreas Friess
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt Georg Danzer.
Unsterblich: Der ORF erinnert an die Austropop-Legende.
Österreich
07/10/2026
80. Geburtstag

Gedenken an Georg Danzer: Diese Dokus und Radio-Specials solltest du nicht verpassen

Heute Mittwoch jährt sich der Geburtstag von Georg Danzer zum 80. Mal. Hits wie „Jö schau“, „Hupf in Gatsch“ und „Weiße Pferde“ machten den 2007 verstorbenen Liedermacher zur Legende. Zahlreiche Dokus erinnern an „Schurli“.

von Bernd Watzka
1 Minute Lesezeit(140 Wörter)
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Besonders sehenswert ist die Dokumentation „Schurli – Der Liedermacher & Poet Georg Danzer“ auf ORF On. Der Ausnahme-Künstler spricht darin in seltenen Archivaufnahmen mit Liedern und Texten über sein Leben und seine Karriere.

Freunde erinnern sich

Freunde und Familie kommen ebenfalls zu Wort: Am Mittwoch ist Ulli Bäer, langjähriger Gitarrist in Danzers Band, zu Gast bei „Hinter den Schlagzeilen“ (16.20 Uhr, ORF2), außerdem widmet sich „Kultur Heute“ (19.40 Uhr, ORF III) der Austropop-Ikone.

Live am Donauinselfest

ORF III zeigt am 8. Oktober die Doku „Nur a klana Bua im Winter – Georg Danzer“ und den letzten Auftritt Danzers auf dem Donauinselfest. Auch im Radio sind am Mittwoch zahlreiche Sendungen Danzer gewidmet – von „Spielräume spezial“ in Ö1 und „Ö3- Heimatsound“ (21 Uhr) bis zu einer Sondersendung auf Radio Wien (19 bis 21 Uhr).

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