Schimmelgefahr: Produktrückruf für diese Süßigkeit

Action informiert aktuell über einen Produktrückruf. Betroffen sind „Cokoc Fruchtgummi Spiegeleier“ in der 80-Gramm-Packung. Bei dem Produkt kann sich noch vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums Schimmel bilden.

Kunden von Action sollten derzeit einen Blick in ihre Süßigkeiten-Vorräte werfen. Zurückgerufen werden die „Cokoc Fruchtgummi Spiegeleier“ mit einem Gewicht von 80 Gramm. Betroffen ist das Produkt mit der Action-Artikelnummer 3225164 und dem EAN-Code 6972007904589. Das Mindesthaltbarkeitsdatum lautet 24. Oktober 2027. Verkauft wurden die Fruchtgummis zwischen Juli und September 2026.

Produktrückruf: Schimmel kann sich bilden

Grund für den Rückruf ist eine mögliche Schimmelbildung. Laut Produktrückruf wurde festgestellt, dass sich bereits vor Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums Schimmel bilden kann. Die Fruchtgummis seien daher nicht zum Verzehr geeignet und wurden aus dem Verkauf genommen.

©Action Zurückgerufen werden die „Cokoc Fruchtgummi Spiegeleier“ mit einem Gewicht von 80 Gramm.

Nicht essen und zurückbringen

Wer eine betroffene Packung zu Hause hat, soll die Fruchtgummis nicht mehr essen. Das Produkt kann in einer Action-Filiale zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, ein Kassenbon ist dafür nicht erforderlich

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.10.2026 um 19:14 Uhr aktualisiert