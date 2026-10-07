Schimmelgefahr: Produktrückruf für diese Süßigkeit
Action informiert aktuell über einen Produktrückruf. Betroffen sind „Cokoc Fruchtgummi Spiegeleier“ in der 80-Gramm-Packung. Bei dem Produkt kann sich noch vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums Schimmel bilden.
Kunden von Action sollten derzeit einen Blick in ihre Süßigkeiten-Vorräte werfen. Zurückgerufen werden die „Cokoc Fruchtgummi Spiegeleier“ mit einem Gewicht von 80 Gramm. Betroffen ist das Produkt mit der Action-Artikelnummer 3225164 und dem EAN-Code 6972007904589. Das Mindesthaltbarkeitsdatum lautet 24. Oktober 2027. Verkauft wurden die Fruchtgummis zwischen Juli und September 2026.
Produktrückruf: Schimmel kann sich bilden
Grund für den Rückruf ist eine mögliche Schimmelbildung. Laut Produktrückruf wurde festgestellt, dass sich bereits vor Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums Schimmel bilden kann. Die Fruchtgummis seien daher nicht zum Verzehr geeignet und wurden aus dem Verkauf genommen.
Nicht essen und zurückbringen
Wer eine betroffene Packung zu Hause hat, soll die Fruchtgummis nicht mehr essen. Das Produkt kann in einer Action-Filiale zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, ein Kassenbon ist dafür nicht erforderlich