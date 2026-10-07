Österreich-Wetter: Der Donnerstag bringt Regen

Am Donnerstag wechseln sich dichte Wolken mit kurzen sonnigen Abschnitten ab, bevor nachmittags von Westen her eine Kaltfront mit Regenschauern und im Osten teils Gewittern aufzieht. Bei Höchstwerten von 14 bis 25 Grad frischt am

Neben zahlreichen dichten Wolken zeigt sich am Donnerstag die Sonne insgesamt nur zwischendurch, so die GeoSphere Austria. Am Vormittag ziehen zunächst südlich des Alpenhauptkammes, in der Südoststeiermark sowie am Alpenostrand und in Teilen Niederösterreichs Regenschauer durch. Am Nachmittag breiten sich schließlich mit einer Kaltfront von Westen Regenschauer entlang der Alpennordseite in Richtung Osten aus. Dabei ist vor allem in den östlichen Landesteilen auch mit einzelnen Gewittern zu rechnen. Der Wind dreht im Laufe des Tages auf westliche Richtungen und lebt am Abend von Oberösterreich ostwärts teilweise lebhaft auf. Am Morgen hat es höchstens vier bis 16 Grad, die Tageshöchsttemperaturen betragen 14 bis 25 Grad.

So wird das Wetter in Bergen

Am Donnerstag bringt eine lebhafte bis kräftige Südwestströmung viele Wolken, nach Westen und Südwesten hin immer öfter Regenschauer und einzelne Gewitter. In 2000 Metern Höhe hat es zunächst noch sieben bis zwölf Grad, nach dem Auftreffen der Kaltfront nur noch null bis vier Grad. Die Schneefallgrenze sinkt in den Nordalpen am Abend bis gegen 1700 Höhenmeter, kurzzeitig stellenweise sogar etwas tiefer.