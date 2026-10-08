Lidl Österreich führt Neuerung ein: Das ändert sich jetzt

Beim Einkaufen Punkte sammeln und dafür eine Gratis-Jahres-Vignette bekommen: Lidl Österreich führt ab sofort ein neues Punkteprogramm ein. Mehr als 270 Belohnungen stehen zur Auswahl.

Bei Lidl Österreich gibt es ab sofort eine Neuerung für alle, die beim Einkaufen sparen wollen. Der Diskonter erweitert seine Lidl Plus App um die sogenannten „Lidl Punkte“. Kundinnen und Kunden können damit bei jedem Einkauf Punkte sammeln und diese anschließend gegen verschiedene Belohnungen eintauschen. Insgesamt stehen mehr als 270 Möglichkeiten zur Auswahl. Dazu zählen kostenlose Produkte, Einkaufsgutscheine und sogar eine Jahres-Vignette.

Jahres-Vignette gratis

Besonders interessant dürfte für viele Autofahrer die Jahres-Vignette sein. Diese gibt es zum Start des neuen Programms für 1.000 Lidl Punkte. Wer lieber kleinere Belohnungen einlösen möchte, kann sich beispielsweise bereits für 20 Punkte eine Kaisersemmel sichern. Welche Belohnung gewählt wird, entscheiden die Nutzer selbst. Zusätzlich bietet Lidl regelmäßig Aktionen an, bei denen sich das Punktekonto schneller füllen lässt. Dazu gehören etwa Aktionen mit doppelten Punkten.

70 Punkte geschenkt

Zum Start hat Lidl Österreich außerdem ein Geschenk für alle Nutzer der Lidl Plus App vorbereitet. Sie bekommen 70 Punkte gutgeschrieben. Das Punktesammeln erfolgt beim Einkauf automatisch über die App. Die gesammelten Punkte können anschließend im Punktestore gegen die gewünschten Belohnungen oder Rabatte eingelöst werden. Auch die bisherigen Vergünstigungen bleiben bestehen. Die neuen Punkte kommen zusätzlich zu den gewohnten Lidl Plus Rabatten und persönlichen Gutscheinen dazu.

Zwei Millionen Nutzer

Österreichweit nutzen bereits mehr als zwei Millionen Menschen die Lidl Plus App. Mit dem neuen Punktesystem möchte der Diskonter sein bisheriges Angebot erweitern. „Unsere Kundinnen und Kunden entscheiden selbst, wann und wofür sie ihre gesammelten Punkte nutzen“, erklärt Martin Alles, CCO von Lidl Österreich. Damit sollen Nutzer selbst bestimmen können, ob sie ihre Punkte für kleinere Produkte verwenden oder für größere Belohnungen sammeln. Weitere Informationen zum neuen Programm gibt es unter www.lidl.at/punkte.