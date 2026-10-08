Familienbeihilfe für Oktober: Wann das Geld spätestens ausgezahlt wird

In Österreich steht die bevorstehende Auszahlung der Familienbeihilfe für Oktober 2026 an. Die Überweisung erfolgt spätestens bis heute Donnerstag, den 8. Oktober.

Je nach Alter des Kindes ergeben sich monatliche Gesamtsummen von bis zu 271,30 Euro.

Je nach Alter des Kindes ergeben sich monatliche Gesamtsummen von bis zu 271,30 Euro.

Als eine der zentralen Finanzhilfen in Österreich sichert die Familienbeihilfe monatlich rund zwei Millionen Kinder über den Familienlastenausgleichsfonds ab. Die Überweisung erfolgt in der Regel bis spätestens zum 8. des Monats – so auch im Oktober 2026, wo das Geld planmäßig heute Donnerstag auf den Konten eingeht. Während Wochenenden oder Feiertage sonst für Verschiebungen sorgen können, läuft die Auszahlung diesen Monat vollkommen regulär.

Staffelung bei der Familienbeihilfe

Die Höhe der monatlichen Familienbeihilfe bemisst sich nach der Altersstufe des jeweiligen Kindes. Aufgrund des Aussetzens der Valorisierung bei Familienleistungen bleiben die Beträge gegenüber dem Vorjahr unverändert. Unter der Voraussetzung eines aufrechten Anspruchs wird die Leistung zwölfmal jährlich gewährt. Die Staffelung gestaltet sich wie folgt: Ab Geburt stehen monatlich 138,40 Euro zu, ab dem vollendeten 3. Lebensjahr 148 Euro, ab dem 10. Lebensjahr 171,80 Euro sowie ab dem 19. Lebensjahr 200,40 Euro.

Mit Kinderabsetzung bis zu 271,30 Euro möglich

Neben der Familienbeihilfe gibt es automatisch noch den Kinderabsetzbetrag in Höhe von 70,90 Euro pro Monat und Kind dazu. Eine separate Beantragung ist nicht nötig, da beide Beträge gemeinsam überwiesen werden. Durch diese Kombination ergeben sich (je nach Alter des Kindes) monatliche Gesamtsummen von bis zu 271,30 Euro. Aufs ganze Jahr hochgerechnet entspricht das einer finanziellen Unterstützung von bis zu rund 3.255 Euro pro Kind. Bei jüngeren Kindern fällt der Gesamtbetrag entsprechend geringer aus.

Keine Inflationsanpassung bei Familienleistungen

Die Bundesregierung friert die Familienbeihilfe sowie das Kinderbetreuungsgeld im dritten Jahr in Folge ein. Was das bedeutet: Vor dem Hintergrund anhaltend steigender Lebenshaltungskosten verliert das Familieneinkommen stetig an Kaufkraft. Dieser Einbuße wohnt zudem ein Langzeiteffekt inne, da künftige Erhöhungen ab 2029 auf dem abgesenkten Niveau aufbauen, bleibt der finanzielle Nachteil auch Jahre später spürbar.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2026 um 08:16 Uhr aktualisiert