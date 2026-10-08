Reformpartnerschaft: „Geld folgt Leistung“

Im Bundeskanzleramt ging es am gestrigen 7. Oktober darum, den weiteren Verhandlungsfahrplan im Hinblick auf Legistik und Finanzierung bis Ende 2026 zu klären.

Die Steuerungsgruppe der Reformpartnerschaft beriet im Bundeskanzleramt über den Verhandlungsfahrplan für Legistik und Finanzierung bis Ende 2026. Ziel der Initiative von Bund, Ländern und Gemeinden ist es, staatliche Strukturen effizienter, moderner und bürgernäher zu gestalten. Im Fokus stehen die vier Schlüsselbereiche Verfassung & Verwaltung, Bildung, Energie sowie Gesundheit. Dabei gilt das Prinzip: „Geld folgt Leistung“.

Die Steuerungsgruppe

Der Steuerungsgruppe gehören seitens der Bundesregierung Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) an. Die Länder und Gemeinden werden durch den Vorsitzenden der Landeshauptleutekonferenz, Landeshauptmann Markus Wallner, Landeshauptmann Daniel Fellner, Landeshauptmann Anton Mattle, Gemeindebundpräsident Johannes Pressl und Städtebundpräsident Michael Ludwig vertreten.

Die Reformpartnerschaft steht im Zeichen nachhaltiger Staatsfinanzen

Da sich Österreich derzeit in einem EU-Defizitverfahren befindet, streben Bund, Länder und Gemeinden gemeinsam an, das gesamtstaatliche Defizit bis 2028 wieder unter die Drei-Prozent-Marke des BIP zu senken. Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist eine gesamtstaatliche Aufgabe und bildet den finanziellen Rahmen für das gesamte Reformvorhaben. Dies gilt für das Budget des Bundes ebenso wie für jene der anderen Gebietskörperschaften. Kurz- und mittelfristige Projekte müssen daher konsequent im laufenden Budgetvollzug bedeckt, durch Gegenfinanzierungen abgesichert oder über Umschichtungen realisiert werden.

Reformbereich 1: Bildung

Ab 2027 wird die Kindergartenfinanzierung in einem gemeinsamen Bundestopf (gebündelt aus 15a-Vereinbarung, Zukunftsfonds und Offensivmitteln) neu aufgestellt. Mit dem neuen Bundesqualitätsrahmengesetz gelten ab 2027/28 erstmals österreichweit verbindliche Mindeststandards, etwa bei Gruppengrößen. Zudem wird das pädagogische, administrative und psychosoziale Personal künftig zentral bei den Bildungsdirektionen gebündelt. Um Klein- und Kleinstschulen zu sichern und Ressourcen effizienter zu nutzen, wird die Bildung von Schulclustern erleichtert.

Reformbereich 2: Gesundheit

Angesichts einer alternden Gesellschaft und steigender Kosten sichern die Reformpartner das Gesundheitssystem zukunftsfähig ab. Dazu werden Primärversorgung, Telemedizin und fachärztliche Angebote gezielt ausgebaut sowie eine verbindliche Gesundheitsplanung umgesetzt. Zur Finanzierung zentraler Vorhaben (wie zum Beispiel neuer Facharztzentren zur Entlastung von Spitälern und Ambulanzen) wird eine Österreichische Gesundheitsfinanzierungsgesellschaft gegründet. Nach einer Anschubfinanzierung durch den Bund soll die langfristige Speisung über ein Mittelpooling von Bund, Ländern und Sozialversicherung erfolgen.

Reformbereich 3: Energie

Die Reformpartnerschaft stellt den Energiebereich neu auf: Bis 2040 sollen die Netzkosten durch Effizienz, Transparenz und Standardisierung um bis zu 4,1 Milliarden Euro gesenkt werden. Zudem modernisiert ein neuer Kompetenztatbestand „Energiewirtschaft“ die verfassungsrechtlichen Zuständigkeiten. Der Bund übernimmt künftig einheitliche Regeln für den Energiemarkt (Strom, Gas, Erdöl), was den Bedarf an Zweidrittelmehrheiten reduziert. Regionale Agenden (wie das Anlagenrecht für landeseigene Strom- und Speicheranlagen) verbleiben bei den Ländern, ebenso ihre Rechte im Energielenkungsbeirat. Der Gesetzesentwurf ist fertig ausgearbeitet und befindet sich in Abstimmung.

Reformbereich 4: Verfassung und Verwaltung

Das 10-Punkte-Gemeindepaket bringt spürbare Fortschritte bei Verfassung und Verwaltung: Eine neue Gemeindedatenplattform setzt das „Once-Only“-Prinzip um, sodass Bürgerinnen und Bürger Daten nur noch einmal eingeben müssen und Ämter sie im Hintergrund austauschen. Zusammen mit schnelleren Verfahren, mehr digitalen Amtswegen und reduzierten Aushangpflichten wird die Verwaltung modernisiert. Ergänzend bieten im kommenden Jahr bis zu 3.000 kostenlose „Digital Überall“-Workshops Schulungen, unter anderem zu Künstlicher Intelligenz. Für die Verfassungsreform wurde zudem ein weiterer legistischer Fahrplan fixiert.