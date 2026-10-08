9 Plätze – 9 Schätze: Jetzt stehen die Finalisten fest!

Die Landessieger für "9 Plätze - 9 Schätze" stehen fest. Insgesamt standen 27 atemberaubende Ausflugsziele zur Auswahl. Nach dem Voting bleiben jetzt die neun Finalisten übrig.

Nach dem Premierensieg Niederösterreichs mit der Mariazellerbahn im Jahr 2025 geht die Suche nach Österreichs schönsten verborgenen Orten weiter: Am Nationalfeiertag, Montag, den 26. Oktober 2026, zeigt ORF 2 und ORF ON um 20.15 Uhr eine neue Ausgabe der Show „9 Plätze – 9 Schätze“. Im Finale stehen jene neun Landessieger, die sich zuvor im Publikumsvoting gegen 18 andere Kandidaten durchgesetzt haben.

Ein fester Bestandteil des Nationalfeiertags

Zum 13. Mal gehört der Nationalfeiertag der Suche nach dem schönsten Ort Österreichs. Bei „9 Plätze – 9 Schätze“ präsentieren Armin Assinger und Barbara Karlich, unterstützt von den Moderationsteams der neun Landesstudios und prominenten Paten, atemberaubende Impressionen aus allen Bundesländern, bevor das Publikum den Gesamtsieger wählt.

Die 9 Finalisten stehen fest: Burgenland: Brücke von Andau

Kärnten: Griffner Schlossberg

Niederösterreich: Rax-Seilbahn

Oberösterreich: Hutterer Böden

Salzburg: Friedenskirche Hochgründeck

Steiermark: Riegersburg

Tirol: Festung Kufstein

Vorarlberg: Tilisuna

Wien: Türkenschanzpark

Vorarlberg und Steiermark bisher am erfolgreichsten

Mit drei Siegen gilt die Steiermark zu den bisher erfolgreichsten Bundesländern bei „9 Plätze – 9 Schätze“. Nach den Erfolgen des Grünen Sees in Tragöß (2014), der Strutz-Mühle (2020) und des Friedenskircherls am Stoderzinken (2022) ging der Titel im vergangenen Jahr erstmals an Niederösterreich und die Mariazellerbahn. Noch besser schnitt nur Vorarlberg ab: Das Bundesland gewann bereits 2015 mit dem Formarinsee und der Roten Wand, 2017 mit dem Körbersee, 2019 mit dem Lünersee sowie 2021 mit dem Wiegensee.

Passend dazu wird das Buch „Die geheimen Juwele Österreich“ veröffentlicht

Bereits seit 2014 wird der schönste Fleck des Landes jährlich gekürt. Passend zur aktuellen Ausgabe bringt der Kral-Verlag am heutigen 8. Oktober auch das neue Buch zur Sendung heraus. Unter dem Titel „Die geheimen Juwele Österreichs“ dokumentiert der Bildband die Schatzsuche 2026 sowie die Landessieger des Vorjahres, veredelt mit lehrreichen Texten und beeindruckenden Fotografien. Mit etwas Glück kann man ein Exemplar kostenlos ergattern: Es werden zehn Ausgaben der Neuerscheinung verlost.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2026 um 11:35 Uhr aktualisiert