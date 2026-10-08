Hat in Salzburg gearbeitet: Chirurg in eigener Praxis brutal erschossen

Ein bekannter deutscher Schönheitschirurg wurde gestern Abend in seiner Praxis im spanischen Marbella von einem Unbekannten erschossen. Der 57-Jährige hat in Innsbruck studiert und zeitweise in Salzburg gearbeitet.

Das Opfer hatte eine Zeit lang in Salzburg gearbeitet. Erst im August reiste der Arzt mit seiner Frau in die Stadt.

Das Opfer hatte eine Zeit lang in Salzburg gearbeitet. Erst im August reiste der Arzt mit seiner Frau in die Stadt.

Das Verbrechen trug sich am späten Nachmittag des 7. Oktober gegen 17.30 Uhr in den Praxisräumen des 57-jährigen Deutschen in Marbella (Südspanien) zu. Nach ersten Ermittlungen drang ein vermummter Angreifer in die Klinik ein und feuerte mehrere Schüsse auf den Arzt ab. Das berichten mehrere Medien. Trotz des raschen Einsatzes der Rettungskräfte verstarb das Opfer noch vor Ort.

Mann soll gezielt Schüsse auf den Kopf des Arztes abgefeuert haben

Laut der spanischen Nachrichtenagentur „EFE“ traf der Täter auf einem Motorrad an der Klinik ein. Der dunkel gekleidete, durch Helm, Kapuze und Maskierung unkenntliche Mann stellte sein Fahrzeug auf dem Gehweg ab und betrat direkt das Büro, in dem sich der Chirurg nach mehreren Tagesoperationen gemeinsam mit seiner Partnerin aufhielt. Dort feuerte der Unbekannte gezielt mehrere Schüsse auf den Kopf des Arztes ab.

Täter soll auf Motorrad geflüchtet sein

Wie die spanische Zeitung „El País“ berichtet, entkam der mutmaßliche Täter anschließend auf seinem Motorrad. Die Ermittler des Morddezernats in Marbella prüfen derzeit verschiedene Hypothesen zum Hintergrund der Tat. Unter anderem wird ein Auftragsmord im Umfeld der Patienten des Chirurgen in Betracht gezogen. Eine Fehde im Bereich der organisierten Kriminalität schließen die Behörden aktuell aus.

In Innsbruck studiert, zeitweise in Salzburg gelebt

Als Spezialist für Brazilian-Butt-Lifts schaute der gebürtige Kölner laut seiner Praxis-Homepage auf drei Jahrzehnte Berufserfahrung und über 14.000 Operationen zurück. Der Mediziner studierte in Innsbruck, machte seinen Facharzt in Südafrika und sammelte Erfahrungen in Aachen, Salzburg sowie London. Seit 2008 praktizierte er an der Costa del Sol – zunächst an den Quirón-Kliniken in Marbella und Málaga, bevor er die Cirumed-Klinik ins Leben rief.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2026 um 13:12 Uhr aktualisiert