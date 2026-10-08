Gefahr eines Stromschlags: Haartrockner bei HOFER zurückgerufen

Der Lieferant "ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH" informiert über den öffentlichen Rückruf der von ALDI SÜD/HOFER KG vertriebenen Produkte Ionen-Haartrockner der Marke AMBIANO.

Es wird dringend geraten, das Modell nicht mehr zu verwenden.

Es wird dringend geraten, das Modell nicht mehr zu verwenden.

Wichtiger Rückruf: Die AMBIANO Ionen-Haartrockner (geliefert von der ASCE – ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH) wurden aus Gründen des Verbraucherschutzes sofort aus dem Verkauf genommen. Die Produkte wurden auch bei HOFER verkauft. Bei unsachgemäßer Nutzung kann das Netzkabel beschädigt werden, wodurch das Risiko eines Stromschlags oder Brandes besteht.

Betroffene Ionen-Trockner zwischen dem 18.08.2025 und dem 17.11.2025 im Verkauf

Betroffen sind Geräte, die zwischen dem 18. August und dem 17. November 2025 verkauft wurden. Sie können das Produkt in jeder Filiale von ALDI SÜD oder HOFER zurückgeben – ein Kassenbon ist dafür nicht nötig. Der Kaufpreis wird allen Kunden selbstverständlich vollständig erstattet. Konkret handelt es sich um das Modell „Ionen-Haartrockner – Modell HD24_10488; 849855“ in den Farben Lila, Pink und Grau.

©HOFER

Folgende Produkte sind betroffen: Betroffen sind alle 3 Farben Lila, Pink und Grau mit den EAN-Codes 4061462598500, 4061462598517, 4061462598876 und Artikelnummer 647388 oder 849855.

Die Produkte waren ab 18.8.2025 in Österreich in allen Filialen der HOFER KG erhältlich.

Haartrockner nicht mehr benutzen

Es wird gebeten, den Ionen-Haartrockner ab sofort nicht mehr zu benutzen. Für Rückfragen steht die kostenlose Hotline 0800-7877-2368 montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.30 Uhr sowie die E-Mail-Adresse service@Protel-Service.com zur Verfügung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2026 um 15:07 Uhr aktualisiert