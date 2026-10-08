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Das Bild auf 5min.at zeigt eine Frau beim Online Shopping und ein Handy mit der TEMU App.
Auf die österreichische Paketabgabe folgt im November die EU-Bearbeitungsgebühr.
Österreich
08/10/2026
2 Euro

Nach Paketsteuer: Im November kommt der nächste Aufschlag

Erst die österreichische Paketabgabe im Oktober, nun folgt der nächste Dämpfer für Online-Shopper: Ab 1. November kommt die neue EU-Bearbeitungsgebühr für Billig-Importe aus China und Drittländern.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
2 Minuten Lesezeit(262 Wörter)
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Wer regelmäßig bei internationalen Schnäppchen-Plattformen wie Temu, Shein oder AliExpress bestellt, muss im Herbst tief in die Tasche greifen. Nach der mit Oktober eingeführten österreichischen Paketabgabe von bis zu 2,40 Euro pro Zustellung sorgt die Europäische Union nun für den nächsten Gebühren-Schock. Ab dem 1. November 2026 greift die neue EU-Bearbeitungsgebühr für Importe aus Drittstaaten.

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Was hinter der neuen „Union Handling Fee“ steckt

Das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten haben der Maßnahme bereits zugestimmt. Vorgesehen ist eine Bearbeitungsgebühr von 2 Euro pro Waren- bzw. Tarifgruppe. Wichtig für Konsumenten: Die 2 Euro fallen nicht zwingend bloß einmal pro Paket an, sondern richten sich nach der Zusammenstellung der Bestellung. Die Gebühr wird zusätzlich zur bereits seit 1. Juli 2026 geltenden EU-Zollpauschale von 3 Euro pro Warengruppe eingehoben. Offiziell richtet sich die Abgabe an die Plattformen und Verkäufer selbst – Kritiker und Branchen-Kenner gehen jedoch fest davon aus, dass die Händler diese Mehrkosten direkt in die Endpreise einrechnen oder über Versandaufschläge an die Kunden weitergeben.

Warum die Abgaben-Schraube angezogen wird

Hinter der Welle an neuen Gebühren steckt die enorme Menge an Sendungen aus Asien und den USA. Allein 2025 spülte der Online-Handel über sechs Milliarden Pakete an die EU-Außengrenzen, rund 90 Prozent davon stammten aus China. Die Behörden begründen den Schritt mit dem gigantischen Kontroll- und Erfassungsaufwand: Viele Billig-Importe entsprächen nicht den EU-Sicherheitsstandards oder seien falsch deklariert. Mit der Gebühr sollen Kontrollen finanziert und der Markt für heimische Händler fairer gestaltet werden.

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