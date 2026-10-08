Grünes Licht im Bundesrat: Die „Aktivpension“ ist nun beschlossen

Die Hürde im Parlamentsklub ist genommen: Der Bundesrat hat grünes Licht für die steuerlich begünstigte „Aktivpension“ gegeben. Wer im Pensionsalter weiterarbeitet, profitiert ab kommendem Jahr von Boni.

Arbeiten über das Pensionsalter hinaus wird ab nächstem Jahr steuerlich begünstigt.

Arbeiten über das Pensionsalter hinaus wird ab nächstem Jahr steuerlich begünstigt.

Das Arbeiten im Alter wird in Österreich künftig deutlich lukrativer. Der Bundesrat hat in seiner jüngsten Sitzung den Weg für das umfangreiche Paket zur „Aktivpension“ freigemacht. ÖVP, SPÖ und NEOS stimmten im Bundesrat dafür, keinen Einspruch gegen den Nationalratsbeschluss einzulegen. Damit ist die Maßnahme endgültig beschlossen und tritt mit kommendem Jahr in Kraft.

Das bringt die Aktivpension

Wer nach Erreichen des gesetzlichen Pensionsalters weiter im Erwerbsleben bleibt, profitiert künftig von spürbaren Erleichterungen:

Steuerfreibetrag: Bis zu 1.250 Euro pro Monat (maximal 15.000 Euro im Jahr) bleiben steuerfrei.

Bis zu 1.250 Euro pro Monat (maximal 15.000 Euro im Jahr) bleiben steuerfrei. Keine Pensionsbeiträge: Die Beiträge zur Pensionsversicherung entfallen für arbeitende Pensionisten vollständig.

„Wir zeigen, dass sich Leistung im höheren Alter lohnen kann“, betonte Bundesrätin Klara Neurauter (ÖVP). Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl zeigte sich überzeugt, dass die Regelung viele Fachkräfte im Erwerbsleben halten wird. Laut Regierungsangaben verdienen bereits jetzt rund 70.000 Österreicher im Pensionsalter mehr als geringfügig dazu.

Kritik von FPÖ und Grünen

Während die Regierungsparteien das Modell als Erfolg feiern, hagelte es von den Oppositionsparteien FPÖ und Grünen Kritik – beide stimmten gegen die Vorlage. Die FPÖ bezeichnete das Paket als „Mogelpackung“, da beispielsweise Menschen, die bereits mit 15 Jahren zu arbeiten begonnen haben und mit 62 in Korridor- bzw. Langzeitversichertenpension gehen, nicht vom Steuerfreibetrag profitieren. Die Grünen wiederum bezweifeln sogar die Verfassungsmäßigkeit der Aktivpension. Bundesrätin Claudia Hauschildt-Buschberger kritisierte, dass arbeitende Pensionisten künftig steuerlich massiv bessergestellt würden als junge Erwerbstätige mit Zweitjobs.

Weitere Beschlüsse

Neben der Aktivpension passierten noch weitere Beschlüsse: