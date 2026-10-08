Alte Bauernregel: Dieser Tag entscheidet über das Winter-Wetter

Wie wird der kommende Winter? Eine jahrhundertealte Bauernregel könnte laut Volksglauben bereits am 9. Oktober einen Hinweis liefern. Entscheidend ist dabei, ob es an diesem Tag regnet oder trocken bleibt.

Der Herbst ist da und damit stellt sich für viele bereits die Frage, was der Winter bringen wird. Während moderne Wettermodelle versuchen, die kommenden Wochen vorherzusagen, vertrauten die Menschen früher auf Beobachtungen aus der Natur. Eine dieser alten Bauernregeln rückt am 9. Oktober wieder in den Mittelpunkt.

Was der 9. Oktober über den Winter verraten soll

Der 9. Oktober ist der Gedenktag des heiligen Dionysius, auch bekannt als Sankt Dionys. Rund um diesen Tag hat sich eine Wetterweisheit entwickelt, die einen Zusammenhang zwischen dem Oktoberwetter und den Wintermonaten herstellt. Die Bauernregel lautet: „Regnet’s an Sankt Dionys, wird der Winter nass gewiss.“ Demnach könnte Regen am 9. Oktober auf einen besonders niederschlagsreichen Winter hindeuten.

Warum Bauern auf bestimmte Tage achteten

Früher waren Wetterbeobachtungen für die Landwirtschaft besonders wichtig. Da es noch keine modernen Wettervorhersagen gab, orientierten sich Bauern an wiederkehrenden Naturerscheinungen und bestimmten Kalendertagen. Diese sogenannten Lostage sollten Hinweise darauf geben, wie sich das Wetter in den folgenden Wochen oder Monaten entwickeln könnte. Viele der überlieferten Sprüche sind bis heute Teil des Volksglaubens.

Wie zuverlässig ist die Bauernregel?

Ob es am 9. Oktober regnet, lässt allerdings keine verlässliche Aussage über den gesamten Winter zu. Das Wetter hängt von zahlreichen Faktoren ab und kann sich über mehrere Monate sehr unterschiedlich entwickeln. Die Dionysius-Regel bleibt damit vor allem eine interessante Tradition. Wie nass oder trocken der Winter 2026/27 tatsächlich ausfällt, wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen.