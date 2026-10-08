FMA warnt: 20 Millionen Euro Schaden durch WhatsApp-Betrug

Falsche Finanzexperten, gefälschte KI-Videos und leere Versprechungen: Über Messenger-Dienste wie WhatsApp stehlen Betrüger Millionen. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) schlägt Alarm und gibt wichtige Verhaltenstipps.

Einladungen in ungefragte Chat-Gruppen auf WhatsApp oder Telegram entwickeln sich immer mehr zur teuren Falle für Verbraucher. Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) schlägt nun in ihrer aktuellen Ausgabe der Informationsreihe „Reden wir über Geld“ Alarm: Allein im Jahr 2025 gingen bei der Behörde 843 Meldungen zu Anlagebetrug ein – mit einer Schadenssumme von 20 Millionen Euro.

Betrüger nutzen KI und gefälschte Profil-Gruppen

Die Betrugsmaschen werden dabei immer raffinierter. Kriminelle nutzen KI-generierte Bilder, gefälschte Stimmen und Videos, um vertrauenswürdige Identitäten vorzugaukeln. In Chat-Gruppen geben sich Komplizen als erfolgreiche Anleger aus oder agieren als angebliche Finanzexperten, um Opfer zu Scheingewinnen und Investitionen zu verleiten.

Diese Warnsignale solltest du kennen

Die FMA rät zu extremer Vorsicht bei Anlageangeboten in Messenger-Diensten. Folgende Alarmsignale weisen auf Betrug hin:

Rendite-Versprechen: Unrealistisch hohe oder angeblich „risikofreie“ Gewinne.

Unrealistisch hohe oder angeblich „risikofreie“ Gewinne. Zeitdruck & Druckmittel: Wenn Entscheidungen sofort getroffen werden sollen.

Wenn Entscheidungen sofort getroffen werden sollen. Reine Chat-Kommunikation: Keine offiziellen Ansprechpartner außerhalb von WhatsApp oder Telegram.

Keine offiziellen Ansprechpartner außerhalb von WhatsApp oder Telegram. Fernzugriff: Aufforderungen, Fernwartungs-Software auf dem Handy oder PC zu installieren bzw. persönliche Zugangsdaten weiterzugeben.

Was tun im Ernstfall?

Wer vermutet, Opfer einer Betrugsmasche geworden zu sein, muss schnell reagieren: Umgehend die eigene Bank kontaktieren, sofort Anzeige bei der Polizei erstatten und die verdächtigen Profile bei der jeweiligen Messenger-Plattform als Betrug melden.