Liam, Mila & Lukas: Das Rätsel hinter Österreichs Vornamen

Buchstaben-Rätsel im Geburtenregister: Eine neue Auswertung zeigt, dass fast jeder vierte gängige Vorname in Österreich ein Anagramm eines anderen Namens ist – inklusive spannender Generationen-Trends.

Ob Christian und Christina in den 1990ern oder Elias und Elisa in den 2010er-Jahren: Viele der beliebtesten Vornamen Österreichs teilen sich exakt dieselben Buchstaben. Eine aktuelle Auswertung der Geburtendaten von Statistik Austria seit 1984 zeigt überraschende Muster bei der Namenswahl der Österreicher. Das Ergebnis der Daten-Analyse von Anagrammio: Von den 3.761 Vornamen, die seit 1984 mindestens 30-mal vergeben wurden, ist knapp jeder vierte Name (23,2 Prozent) ein Anagramm eines anderen Vornamens. Werden auch gängige Wörter mitbedacht, verstecken sich in 38,3 Prozent aller Namen Wort- oder Namensrätsel.

Das Trend-Paar der Gegenwart

Jede Generation hat ihr eigenes Anagramm-Pärchen. Führten von 1990 bis 2009 noch Christian und Christina die Liste an, lösten Liam und Mila in den 2020er-Jahren das Ruder ab. Allein im Jahr 2025 wurden in Österreich 340 Buben namens Liam und 250 Mädchen namens Mila geboren – exakt dieselben vier Buchstaben für zwei Geschlechter. Insgesamt verbinden rund 320 Anagramm-Paare einen Mädchen- und einen Jungennamen. Die mit Abstand häufigste Namensgruppe bilden allerdings Lukas und Klaus mit 41.959 Geburten seit 1984 (wobei Lukas über 94 Prozent ausmacht).

Diese Top-Namen sind unkopierbar

Während sich aus den Buchstaben A, E, I, L und N gleich acht verschiedene Vornamen bilden lassen (darunter Elina, Lenia oder Nelia), gibt es auch Einzelgänger. Beliebte Top-Namen wie Noah, Paul, Maximilian, Jakob oder Emilia lassen sich durch keinen einzigen Kniff in einen anderen gängigen Vornamen oder ein deutsches Wort verwandeln.